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الرى: منظومة أمنية لقنطرة وهويس دمياط بتكلفة 31.5 مليون جنيه

الأحد، 10 نوفمبر 2019 12:45 م
الرى: منظومة أمنية لقنطرة وهويس دمياط بتكلفة 31.5 مليون جنيه الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى
كتبت أسماء نصار

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أعلن قطاع الخزانات والقناطر الكبرى بوزارة الموارد المائية والرى، البدء فى إنشاء المنظومة الأمنية لقنطرة وهويس دمياط بتكلفة تقديرية 31.500 مليون جنيه، وذلك نظرًا للأهمية الاستراتيجية للقناطر والمنشئات المائية على مستوى الجمهورية.

وأضاف القطاع أنه يتم حاليًا بتنفيذ أعمال تأمين شامل للقناطر الكبرى من خلال تنفيذ منظومة أمنية متكاملة تشمل بناء أسوار الكترونية وتركيب كاميرات مراقبة ونظم تحكم مطورة، حيث تم الانتهاء من تنفيذ المنظومة الأمنية لقناطر زفتى وقناطر فم ترعة الإسماعيلية الجديدة والقديمة وقنطرة فم العباسى بتكلفة إجمالية حوالى 45 مليون جنيه .

وأشار القطاع إلى أنه تم تنفيذ عدد من المشروعات والأعمال العام الماضى شملت تدعيم العديد من القناطر مثل الباسوسية والشرقاوية على الرياح الناصرى وتأهيل قنطرة حجز البستان ومفيض الخطاطبة وزاوية البحر على الرياح البحيرى وأيضا صيانة قنطرة حجز أخميم المستجدة و قنطرة مصرف بنى محمد بتكلفة بلغت 3.5 مليون جنيه.

الجدير بالذكر أن القطاع مسؤولاً عن 78 قنطرة على نهر النيل وفروعه والرياحات والترع الرئيسية و تمثل تلك القناطر أهمية كبرى لمنظومة الموارد المائية والري حيث تعد بمثابة وسيلة التحكم في التصرفات المائية الأمر الذى  يضمن الاستفادة من المياه ووصولها لمناطق الاحتياج الفعلية  كما تشمل القناطر الكبرى أهوسة ملاحية حديثة ومحطات توليد كهرباء نظيفة الأمر الذى يشير إلى كونها إحدى المنشآت الاستراتيجية الهامة والتى توفر استفادة مثلى من المياه كمورد هام بكل المجالات و تشغيل الأهوسة الملاحية الملحقة بالقناطر الرئيسة على نهر النيل و على رأسها قناطر إسنا الجديدة و قناطر نجع حمادي الجديدة و قناطر أسيوط الجديدة حيث بلغ إجمالى الأعمال التي نفذها القطاع خلال العشر سنوات الاخيرة حوالى 10 مليارات من الجنيهات، فى حين تبلغ تكلفة أعمال الصيانة الدورية سنويا حوالى 40 مليون جنيه.


قطاع الخزانات والقناطر الكبرى

وزارة الموارد المائية والرى

هويس دمياط

منظومة الموارد المائية

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