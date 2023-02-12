الرئيس السيسى: القدس عصب القضية الفلسطينية والقلب النابض لدولتها

كتب ـ سمير حسنى ـ محمد عبد المجيد

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، يشرفني ويسعدني أن أتواجد معكم في جامعة الدول العربية بيت العرب، لنؤكد معا دعمنا لصمود القدس عصب القضية الفلسطينية والقلب النابض للدولة الفلسطينية مدينة السلام ومهد الأديان التي يستدعي ذكرها صور التعايش والتسامح.

أضاف الرئيس السيسي خلال كلمته في المؤتمر رفيع المستوى لدعم مدينة القدس، أن صور الصلاة بالمسجد الأقصى المبارك مختلطة بمشاهد الحج بكنيسة القيامة، المدينة التي امتزج فيها طريق إسراء النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم مع درب السيد المسيح عليه السلام، لقد كانت القدس عبر التاريخ عنوانا للصمود الذى يحمله اسم مؤتمر اليوم، وأنه لمن المؤسف أن هذا الصمود أصبح وكأنه قدر تلك المدينة، فهي كما كانت في الماضى ما زالت تعاني في الحاضر.