التعليم توجه تعليمات بشأن مواجهة التغيرات المناخية والتقلبات الجوية

كتب ـ محمود طه حسين

أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابا للمديريات التعليمية، بشأن تأمين منشآت الوزارة من مدارس ومبانى إدارية على مستوى الجمهورية ومواجهة التغيرات المناخية والتقلبات في الأحوال الجوية، وهطول الأمطار والسيول والكوارث الطبيعية منها الزلازل.

أكدت وزارة التربية والتعليم، أنه في ظل التغيرات المناخية والتقلبات في الأحوال الجوية وهطول الأمطار والسيول بغزارة علي أنحاء الجمهورية.

وأوضحت أنه يتم اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للتكيف معها وتقليل خسائرها وتفادى آثارها النفسية والاجتماعية عن طريق اتباع أساليب وقائية ملائمة، بالتنبيه بوضع خطة مسبقة محددة الأدوار والمهام لمواجهة آثار الأمطار والسيول والتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني، لمتابعة صيانة المصارف والبلاعات وتطهير مخرات السيول أن وجدت .

وشددت على أنه فى حالة حدوث الهزات الأرضية / الزلازل )، يتم مراجعة حالة المباني والمنشأت التعليمية التي من الممكن أن تتأثر بتلك الكوارث، مؤكدا علي تنفيذ هذه التوصيات بكل دقة داخل المنشأت تأميناً لها وحفاظاً علي أمن وسلامة الطلاب والعاملين بها.