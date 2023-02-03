اليوم السابع
Ads
الجمعة، 03 فبراير 2023 07:03 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

استكمالا لـcop27.. البيئة تعلن بدء مرحلة ثانية للحوار الوطنى لتغير المناخ قريبا

الجمعة، 03 فبراير 2023 06:00 ص
استكمالا لـcop27.. البيئة تعلن بدء مرحلة ثانية للحوار الوطنى لتغير المناخ قريبا استمرار الحوار الوطنى لتغيرات المناخ بعد قمة شرم
كتبت منال العيسوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أنه سيتم استكمال المرحلة الثانية للحوار الوطني للتغيرات المناخية قريبا، من خلال عقد مجموعة من الجلسات التشاورية، بين الجهات التي شاركت بمؤتمر المناخ على مستوى الجمهورية،  للتعريف بنتائج المؤتمر والعمل على حشد جهودهم في اطار الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ، باعتبارها الاطار العام لتحقيق أهداف مصر في التصدى لآثار التغيرات المناخية،
 
وشددت وزيرة البيئة في تصريحات خاصة لليوم السابع، على أن مصر كان لها رؤية استباقية تعود لعام 2018 خلال مؤتمرالتنوع البيولوجى فى الدعوة الى ربط بين اتفاقيات تغير المناخ والتنوع البيولوجي، واستمرت  مع مؤتمرالمناخ 2022 ، لتكون أحد أهم النتائج في قمة المناخ التي عقدت بمدينة شرم الشيخ في الفترة من 5 حتى 19 نوفمبر، والتي بنى عليها الوصول الى اعتماد صندوق الخسائر والاضرار للتغيرات المناخية،  وآخر للتنوع البيولوجي، بهدف خلق مصادر تمويل تصل إلى 30 مليار دولار لمحاربة الآثار المناخية على التنوع البيولوجي لحماية الموارد الطبيعية.
 
وقالت وزيرة البيئة أن مصر تستكمل الطريق فى مؤتمر المناخ المقبل بدولة الامارات،  بمبادرة الحلول القائمة على الطبيعة، والعمل على وحدة تلك القضايا مع بعضها البعض، مؤكدة على بدء أولى جلسات العمل في اوائل فبراير المقبل.
 
جدير بالذكر ان هناك صلة وطيدة بين كلا من اتفاقية تغير المناخ واتفاقية التنوع البيولوجي، حيث قامت مصر بتخصيص يوم للتنوع البيولوجي بمؤتمر المناخ cop27، لأن ارتفاع درجات الحرارة، يؤدي الى ابيضاض الشعاب المرجانية، وهى مصدر رئيسى للاقتصاد الخاص بالسياحة، وتعيش بها أنواع معينة من الاسماك ، حيث ناقشت مصر تلك القضية خلال ادارتها جلسات التفاوض في كندا بمؤتمر التنوع البيولوجي cop15.
 
 
 

قمة المناخ

مؤتمر المناخ

التغيرات المناخية

التنوع البيولوجى

مؤتمر المناخ بالامارات

Cop15

cop27

COP28

الحوار الوطنى

الحوار الوطني



الموضوعات المتعلقة

تطوير 31 مصنعا للمعالجة والتدوير.. "البيئة" تنفذ أكبر مشروع لمواجهة تغير المناخ وتقليل الانبعاثات بتمويل 126 مليون دولار من البنك الدولى.. مجمع متكامل لإدارة المخلفات بالعاشر من رمضان يخدم القاهرة والقليوبية

الإثنين، 23 يناير 2023 04:00 ص

كيف يؤثر تغير المناخ على دول أفريقيا؟.. دراسة تكشف الأسباب

السبت، 21 يناير 2023 08:00 م

أزمات تغير المناخ وتأثيرها على دول أفريقيا.. دراسة تكشف التفاصيل

السبت، 21 يناير 2023 12:00 ص

شاهد كيف حصنت مصر المناطق الساحلية من تغيرات المناخ

الجمعة، 20 يناير 2023 02:44 م

أزمة الطاقة والتضخم وتغير المناخ الأبرز فى نقاشات دافوس.. مطالب بالحد من استخدام الفحم والغاز والاعتماد على الموارد النظيفة.. واتهامات لشركات النفط بالتسبب فى ارتفاع درجة حرارة الكوكب

الجمعة، 20 يناير 2023 06:00 ص

من المسئول فعليا عن تغير المناخ؟.. تقرير

الأربعاء، 18 يناير 2023 02:00 م

القومى للبحوث ينظم اليوم ندوة علمية لإيجاد حلول مبتكرة للتكيف مع تغيرات المناخ

الأربعاء، 18 يناير 2023 02:00 ص

جون كيرى: غير مقتنع بالوصول لاقتصاد يتجنب آثار تغير المناخ

الثلاثاء، 17 يناير 2023 01:54 م

تغير المناخ يتسبب فى ذوبان الجليد ويحرم المتزلجين من الاستمتاع بجبال الألب.. فيديو

الثلاثاء، 17 يناير 2023 11:16 ص

الإمارات وكوريا فى بيان: مواجهة تغيّر المناخ يجب ألا يتأثر بتحديات جيوسياسية

الثلاثاء، 17 يناير 2023 07:09 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة