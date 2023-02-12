التعليم توجه بتسليم الطلاب الكتب المدرسية وعدم ربطها بالمصروفات الدراسية

كتب ـ محمود طه حسين

بعد ساعات من انطلاق الدراسة بالفصل الدراسى الثانى فى جميع المدارس على مستوى الجمهورية، أكدت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه تم توجيه المدارس بضرورة تسليم الكتب المدرسية للطلاب وعدم ربطها ب المصروفات الدراسية ، مشددة على أن 90% من الكتب الخاصة بالفصل الدراسى الثانى وصلت إلى المدارس ومن حق الطلاب الحصول عليها، مشيرة إلى أن هناك رغبة قوية لدى الوزارة لتحقيق فصل دراسى منضبط وهادئ دون مشكلات أو شكاوى من أولياء الأمور.

وأكد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، على ضرورة انضباط العملية التعليمية والمتابعة المستمرة، من كافة أفراد المنظومة التعليمية، خلال الفصل الدراسى الثانى، وجذب الطلاب إلى المدارس والالتزام بالآليات والإجراءات الهامة والمنظمة لانضباط سير العملية التعليمية، مشيرًا إلى أنه سيتم تقييم مديرى المديريات من خلال انضباط العملية التعليمية فى المديرية، مع إجراء حركة تغيير وتدوير لقيادات المديريات بناءً على الأداء بنهاية الفصل الدراسي الثاني من خلال التميز والمتابعة الجيدة فى انضباط المديرية.

وأكد الوزير على تنظيم مسابقة الإدارة التعليمية المتميزة، والتي تهدف إلى خلق حالة تنافسية بين الإدارات التعليمية المختلفة ومن ثم المديريات التعليمية بهدف إبراز النماذج الناجحة وتصميم نموذج متكامل من التطوير بداخل كل إدارة تعليمية، مؤكدًا على أنه تم إرسال المؤشرات والمحاور التطويرية لاختيار الإدارة المتميزة حتي تصبح نموذجًا يُحتذي به في كافة الإجراءات والممارسات التعليمية والإدارية.

ووجه الوزير أيضًا مديري المديريات التعليمية، بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتفعيل "مجموعات الدعم" بالمدارس، مشيرًا إلى أن مجموعات الدعم ستكون داخل المدارس لصفوف النقل، بينما يتم اختيار (3 ـ 5) مدارس في كل إدارة تعليمية مزودة بمسرح أو قاعات مجهزة لتقديم مجموعات الدعم لصفوف الشهادات، فضًلا عن اختيار أفضل معلمين متميزين لتدريس المواد المختلفة في مجموعات الدعم وخاصة لمرحلة الشهادات الإعدادية والثانوية، بالاضافة إلى إمكانية الاستعانة بمعلمين من خارج المنظومة التعليمية وحصولهم على تصريح لمزاولة المجموعات بعد التأكد من كفاءتهم التعليمية.