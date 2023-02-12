الاستماع لأقوال المصابين فى حادث انقلاب سيارة بالطريق الصحراوي فى أطفيح

كتب بهجت أبو ضيف - كريم صبحى

أجرى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة ، معاينة لمكان حادث انقلاب سيارة بالطريق الصحراوي في أطفيح، لإعداد تقرير لكشف ملابسات الحادث، كما تم الاستماع لأقوال مصابين، وتبين أن عجلة القيادة اختلت من يد قائد السيارة، ما أسفر عن انقلابها وإصابتهما.

وتمت إزالة آثار الحادث، وإعادة حركة السير لطبيعتها مرة أخرى، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا يفيد بوقوع حادث مروري ووجود مصابين بالطريق الصحراوى في أطفيح.

على الفور انتقل رجال المرور إلى مكان الحادث، ، وتبين أنه أثناء سير السيارة بالطريق، اختلت عجلة القيادة بيد قائدها، مما تسبب في انحراف السيارة وانقلابها، وإصابة شخصين. تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وأوصت الإدارة العامة للمرور، باتباع العديد من طرق الوقاية لتجنب وقوع الحوادث خلال رحلات المواطنين، على الطرق خاصة أثناء سفرهم بالمحاور الرابطة بين المحافظات وشملت قائمة الوصايا ما يلى:

- الصيانة الدورية للسيارات التى تمكن أهميتها فى الحفاظ على أرواح سائقى المركبات.

- التأكد من صلاحية الإطارات أو الفرامل قد يؤدى إلى عدم وقوع حوادث.

- عدم التسابق والقيادة بسرعات جنونية على الطرق.

- الالتزام بالسرعات المحددة على المحاور لمنع انقلاب السيارة.

- تجنب الانشغال بغير الطريق لعدم فقدان التركيز أثناء القيادة.

- تجنب تخطى السيارات أثناء السير بالطريق.

- التزام السائق بقواعد المرور أثناء القيادة على الطرق.

- الانتباه جيدًا للسيارة عند التقاطع فى حالة الدوران.

- توقع التغييرات المفاجئة فى السير والتركيز بشكل جيد وسرعة البديهة فى التعامل مع أى طارئ.

- عدم تعاطى المواد المخدرة على الطرق أثناء القيادة لمنع الحوادث.