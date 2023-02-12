استعراض التعاون بين البترول و بكتل في تنفيذ مجمع البحر الأحمر للبتروكيماويات

كتبت - مروة الغول

و شهد اللقاء استعراض التعاون الجاري بين قطاع البترول و بكتل في تنفيذ المشروعات وفي مقدمتها مجمع البحر الاحمر للبتروكيماويات الجاري تنفيذه بالمنطقة الإقتصادية لقناة السويس حيث اوضح المهندس طارق الملا اهمية تنفيذ هذا المشروع الضخم في زيادة القيمة المضافة وتعزيز وزيادة الانتاج من البتروكيماويات مؤكدا اهمية العمل المشترك علي الاسراع بالجداول الزمنية لتنفيذ المشروع.

وأكد رئيس بكتل لشئون الطاقة، أهمية تنفيذ هذا المشروع وان بكتل تهتم بدعم التعاون مع مصر، كما تطرق اللقاء الي النتائج الايجابية ليوم خفض الكربون الذي تم تنظيمه في مؤتمر المناخ Cop27.

وأكد الملا، أنه اوضح للعالم ان الشركات الكبري تطبق معايير الاستدامة علي أرض الواقع ولديها خطة عمل في هذا الصدد ونتائج هذه القمة ومشاركة صناعة البترول مهدت بصورة إيجابية لقمة المناخ المقبلة في الإمارات.

حضر اللقاء المهندس ابراهيم مكي رئيس الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات والمهندس أحمد الخليفة وكيل الوزارة للمشروعات و المهندس علاء حجر وكيل وزارة البترول للمكتب الفني والمهندس وليد لطفي رئيس شركة بتروجت والمهندس محمد عبدالعزيز رئيس شركة إنبى.