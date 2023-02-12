أعلى معدل سنوى لتوصيل الغاز للمنازل.. تصريحات وزير البترول بمؤتمر إيجبس 2023

قال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إن الدورة السادسة لمعرض ومؤتمر مصر الدولي للبترول "إيجبس 2023"، تأتي تحت عنوان "شمال أفريقيا والبحر المتوسط.. دعم إمدادات الطاقة والطلب المستدام"، وفي توقيت بالغ الأهمية، حيث توالت على المجتمع الدولي سلسلة من التحديات المتعاقبة طالت تبعاتها العالم بأسره، ولم تكن مصر بمعزل عن هذه التحديات.

وأضاف الملا، في كلمته بالدورة السادسة من معرض ومؤتمر مصر الدولي للبترول "إيجبس 2023"، أن قطاع البترول عمل على استغلال المقومات التي تتمتع بها مصر لتطويع أزمة الطاقة ومواجهتها، وبرز الدور المحوري لمنتدى غاز شرق المتوسط ليؤكد بشكل قاطع الرؤية الثاقبة للقيادة السياسية المصرية، وقد توجهت جهود تعزيز التعاون الإقليمي بزيادة صادرات الغاز من مصر ودول شرق المتوسط إلى أوروبا عبر تسهيلات الإسالة المصرية بما يقارب مرة ونصف خلال العام الماضي.

وتابع وزير البترول: "صادرات مصر من البترول ارتفعت خلال العام الماضي لتصل إلى 18.2 مليار دولار، وحققت مصر فائض بالميزان البترولي للعام الثالث على التوالي ليصل إلى أكثر من 3 مليارات دولار، أما في مجال البحث والاستكشاف تم طرح 4 مزايدات عالمية على منصة بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج الرقمية، منذ إطلاقها في 2021، ومن المخطط طرح 3 مزايدات عالمية خلال العام الجاري، وتم وضع خطة طموحة مع الشركاء العالميين حتى عام 2025 لحفر أكثر من 300 بئر استكشافي وتسعى مصر لوضعها على الإنتاج سريعا".

وأوضح الوزير: "قطاع البترول نجح خلال الثماني سنوات الماضية في تطوير بنيته التحتية، من خلال زيادة عدد موانئ وأرصفة استقبال ناقلات البوتاجاز، وإضافة 79 مستودعا لتخزين الزيت الخام والمنتجات البترولية، وعدد من خطوط الغاز الرئيسية لتدعيم الشبكة القومية للغاز، وفي مجال تكرير البترول، تم تنفيذ 8 مشروعات جديدة، وافتتح الرئيس 3 مشروعات كبرى منها".

ولفت المهندس الملا، إلى مواصلة أعلى معدل سنوي لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل بمعدل 1 مليون و200 ألف وحدة سكنية، وجرى توصل الغاز الطبيعي لما يزيد عن 200 قرية في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة، جاري العمل على الانتهاء من باقي القرى، وتم تحويل 500 ألف سيارة إلى العمل بالغاز الطبيعي المضغوط، ومضاعفة أعداد محطات تموين السيارات بالغاز لتصل إلى 900 محطة، وتنفيذ عدة مشروعات للبتروكيماويات والعمل على أخرى.