وأوضح تليفزيون هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، اليوم /السبت/، أن لجنة إدارة الطوارئ والكوارث البريطانية كانت قد أطلقت نداء لمجموعة من وكالات الإغاثة، لافتًا إلى أن التبرعات تشمل 5 ملايين جنيه استرليني من الحكومة، والباقي من الجمهور البريطاني.



وأشارت القناة الإخبارية إلى أن الصليب الأحمر البريطاني، ومنظمتي "أوكسفام" و"أكشن إيد" من بين الجمعيات الخيرية التي انضمت لجمع الأموال من أجل المتضررين جراء الكارثة.



وأعرب الرئيس التنفيذي للجنة إدارة الطوارئ والكوارث البريطانية، صالح سعيد، عن امتنانه البالغ للشعب البريطاني لتجاوبه الذي وصفه بـ "الكريم للغاية" مع الكارثة المروعة.



وقال المسئول "التعاطف بأتي في أشكال كثيرة، لكننا نحث الاشخاص على التبرع بالمال بدلا من الأشياء، فما يحتاجه الأشخاص في تركيا وسوريا اليوم قد لا يكون هو ما يحتاجون إليه غدًا، ومنح المال يعني أن الجمعيات الخيرية يمكنها الحصول على المساعدة من أجل الأشخاص بسرعة وتقديم مجموعة واسعة من الدعم على مدى فترة زمنية أطول ".



وكان زلزال بلغت قوته 7.7 درجة على مقياس ريختر قد ضرب المنطقة يوم الإثنين الماضي، وأتبعه زلزال آخر بقوة 7.6 درجة ما سبب أضرارا في عشر ولايات تركية ومناطق من الشمال السوري.