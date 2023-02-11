131 مدرسة استقبلت الطلاب بشمال سيناء فى أول أيام الفصل الدراسى الثانى

شمال سيناء ـ محمد حسين

استقبلت اليوم 131 مدرسة بشمال سيناء طلابها فى أول يوم من النصف الثانى للعام الدراسى بعد انتهاء إجازة منتصف العام .

أعلن حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بشمال سيناء فى بيان، انه بدأ اليوم استكمال العام الدراسي فى المدارس التى تعمل بنظام الفترتين بجميع إدارات المحافظة الـ 6 ، موضحا ان إجمالي عدد الطلاب 16134، طالب وطالبة، وعدد المدارس 131 مدرسة فى إدارة العريش التعليمية:

إجمالى عدد الطلاب 3528 طالب وطالبة، وعدد المدارس 3 مدرسة، وفى إدارة بئر العبد التعليمية عدد الطلاب 5198 طالب وطالبة ، وعدد المدارس 10 مدرسة ، وفى ادارة الحسنه عدد الطلاب 4052 طالب وطالبة، وعدد المدارس 65، وفى إدارة نخل التعليمية عدد الطلاب 1782 طالب وطالبة، وعدد المدارس 38 مدرسة، و إدارة رفح التعليمية عدد المدارس 4 مدرسة، وعدد الطلاب 1088 طالب وطالبة.

اضاف انه سيتم غدا استكمال الدراسة بجميع مدارس المحافظة لافتا ان جميع الكتب الدراسية وصلت بنسبة 100%، لجميع الصفوف الدراسية، وتم توزيع الكتب على الإدارات التعليمية الست وذلك فور استلامها من مطابع الوزارة ،

كما أضاف سيادته بالنسبة للتابلت لمرحلة الثانوية العامة فقد تم توزيعه بنسبة 100% ، وتم الإعلان عن نتائج النقل والشهادة المحلية الاعداديه والصفين الأول والثاني الثانوي العام،وإجراء أعمال الصيانة البسيطة.

واشار انه نفذ تعليم شمال سيناء زيارات منوعة للطلبة لبث روح الولاء والانتماء، مشيرا ان النصف الثاني من العام الدراسى يشهد عودة الدراسة بعد توقف بمدرسة مزار الاعدادية بئر العبد، و مدرسة السكة الحديد بنين الشيخ زويد والتجهيز لعودة الدراسة بمدرستي المشبه والختميه بإدارة الحسينية التعليمية، وتابع انه تم الانتهاء من عمل تدريبات تنمية مهنية وورش عمل بإجازة منتصف العام للمعلمين والعاملين.