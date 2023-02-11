بدء الفصل الثانى فى 24 مدرسة بنظام الفترتين اليوم.. وغدا فى باقى المدارس

الأقصر – أحمد مرعى

أنهت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، بقيادة الدكتور صبرى خالد وكيل الوزارة، استعداداتها لانطلاق الفصل الدراسي الثاني، بدءاً من اليوم السبت، فى مدارس الفترتين، والأحد بمدارس الفترة الواحدة، حيث تم إجراء أعمال الصيانات والتطوير داخل تلك المدارس بالإدارات التعليمية المختلفة لدعم الطلبة والتلاميذ بالفصل الدراسي الثاني.

ويقول الدكتور صبرى خالد وكيل تعليم الأقصر، لـ"اليوم السابع"، أنه تم التأكيد على إجراء أعمال صيانة بسيطة لجميع المدارس، وتوزيع جميع المعلمين على المدارس المختلفة التي بها عجز في مختلف التخصصات قبل بدء الفصل الدراسي الثاني مع إجراء حصر جميع معلمي المواد، ويتم حالياً عمل جولات يومية لاستبيان حالة نظافة المدارس من الداخل والخارج لدعم الطلبة والتلاميذ، كما تم عقد لقاءات مع مديري الإدارات والمدارس، لتنظيم العملية التعليمية بالفصل الدراسي الثاني، حيث تم التأكيد على ضرورة تكاتف الجميع لإحداث إرتقاء بالعملية التعليمية وتحقيق الانضباط وتوفير عوامل الجذب للطلاب داخل المدارس، مع التشديد على متابعة نظافة المدارس، ومتابعة استلام جميع الكتب المدرسية لضمان وصولها للطلاب في أول أيام الدراسة بالتيرم الثاني.

وأكد وكيل تعليم الأقصر، على أنه تبدأ اليوم السبت، الدراسة بمدارس الفترتين والبالغ عددها 24 مدرسة، وهي 7 مدارس بإدارة الأقصر، ومدرسة بالبياضية، و6 مدارس بالزينية، و4 مدارس بالقرنة، ومدرستين بالطود، و4 مدارس بالقرنة، كما تنطلق الدراسة بالكامل يوم الأحد فى 514 مدرسة بإجمالى 7089 فصل دراسي، تضم نحو 298049 طالبا وطالبة.

فيما عقد وكيل تعليم الأقصر، فعاليات لجنة إجراء المقابلات للراغبين في المشاركة في امتحانات الدبلومات الفنية هذا العام " 2022-2023"، للمتقدمين لمراكز رؤساء لجان ومراقبين أوائل، وأكد على اتباع التعليمات الواردة من وزارة التربية والتعليم بشأن الامتحانات، وسرد التعليمات منها تحرير رؤساء اللجان محضر بكل ما يتعلق بأعمال الامتحانات، ومشاركة العضو القانوني، وعضو لجنة الإدارة في جميع أعمال الامتحانات، وتعريف رؤساء اللجان بمعدلات ندب الملاحظين، والمراقبين والمعاونين.

كما ترأس الدكتور صبري خالد وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، لجنة إجراء المقابلات للراغبين في المشاركة في امتحانات الثانوية العامة هذا العام " 2022-2023"، للمتقدمين لرؤساء مراكز ورؤساء لجان ومراقبين أوائل، وشدد على إتباع التعليمات الواردة من وزارة التربية والتعليم بشأن الامتحانات، وسرد التعليمات منها تحرير رؤساء اللجان محضر بكل ما يتعلق بأعمال الإمتحانات، ومشاركة العضو القانوني، وعضو لجنة الإدارة في جميع أعمال الإمتحانات، وتعريف رؤساء اللجان بمعدلات ندب الملاحظين، والمراقبين والمعاونين.