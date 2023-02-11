"نوعية كفر الشيخ" تحصد 12 جائزة فى ملتقى إبداع الرابع للجامعات المصرية

أعلن الدكتور عبد الرازق دسوقى، رئيس جامعة كفر الشيخ، أن كلية التربية النوعية نجحت فى تحقيق العديد من المراكز على مستوى كليات التربية النوعية بالجامعات المصرية فى ملتقى إبداع الرابع لكليات التربية النوعية بالجامعات المصرية، والذى نظمته جامعة الفيوم خلال الفترة من 5 إلى 9 فبراير الحالى .

وهنأ الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس الجامعة، عميد كلية التربية النوعية، الدكتور أمانى محمد شاكر والطلاب الفائزين، وفريق العمل المشارك فى الملتقى مشيرًا إلى دعم ورعاية الجامعة للطلاب المبتكرين فى التخصصات كافة.

وأضاف بأن كلية التربية النوعية فازت بكأس المركز الثانى عام فى التربية الفنية على مستوى الجامعات المصرية، وحصد المراكز الفردية التالية،حيث فاز بالمركز الأول خزف على مستوى الجامعات سهيلة سمير عبد الله مرسى، مركز أول اشغال فنية على مستوى الجامعات آلاء أيمن أحمد عبد الغني، مركز أول تصميم على مستوى الجامعات أسماء محمد محمد رضا، مركز أول طباعة منسوجات على مستوى الجامعات إيمان رأفت رزق.

كما حصلت على مركز أول كروشيه على مستوى الجامعات فى مجال الاقتصاد المنزلى شيرين محمد أحمد السمان، مركز ثانى أفلام وثائقية على مستوى الجامعات فى مجال تكنولوجيا التعليم والحاسب الآلى كريم مصطفى ابوالنجا - عبد الحليم رمضان عبدالحليم- زياد احمد السادات، مركز ثالث تصوير زيتى على مستوى الجامعات المصرية،أحمد محمد عبدالغنى عبدالمجيد، مركز ثالث تطريز على مستوى الجامعات فى مجال الاقتصاد المنزلى آلاء محمد الشحات علي، مركز ثالث عزف فردى على مستوى الجامعات فى مجال التربية الموسيقية بهاء سالم على بدوي، جائزة التميز للجنة التحكيم فى النحت على مستوى الجامعات، أحمد على محمد الزرزور، جائزة التميز للجنة التحكيم تصميم أزياء على مستوى الجامعات ،فى مجال الاقتصاد المنزلى سلوى أيوب فوزى عبده.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفرالشيخ، والدكتور محمد عبدالعال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أمانى محمد شاكر عميد، كلية التربية النوعية، وبحضور الدكتور طايع عبد اللطيف، مستشار وزير التعليم العالى للأنشطة الطلابية، بإشراف الدكتور نجلاء الأشرف، وكيل كلية التربية النوعية لشئون التعليم والطلاب، وإشراف تنفيذى ورئيس فريق طلاب كلية التربية النوعية، الدكتور أميره عكاشة.

وأشارت عميد كلية التربية النوعية، الدكتور أمانى محمد شاكر، إلى الدعم المستمر من الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفرالشيخ، لكلية التربية النوعية بهدف الارتقاء بالطلاب الموهوبين، وقدم الدكتور ياسر مجدى حتاته، رئيس جامعة الفيوم، دروع التكريم لأعضاء لجان التحكيم، وأعضاء الوفود المشاركة من الجامعات المصرية.