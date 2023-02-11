ميناء دمياط يستقبل 16 سفينة متنوعة خلال 24 ساعة

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 25111 طن تشمل: 2210 طن رمل و19443 طن يوريا و2300 طن كسب فول صويا و558 طن أسمدة زراعية و600 بضائع متنوعة .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 52819 طن تشمل: 6675 طن قمح و16581 طن حديد و147 طن خشب زان و13350 طن سكر و 2866 طن ألواح فيبر و13200 طن بضائع متنوعة .

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1237 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 76 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1323 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 46993 طنا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 96754 طنًا .

كما غادر عدد 1 قطار بحمولة إجمالية 1270 طن قمح متجه إلى صوامع كوم أبو راضى ، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 4150 شاحنة .