ميناء دمياط يستقبل 16 سفينة متنوعة خلال 24 ساعة

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً اعلاميا، جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 16 سفينة، بينما غادر عدد 8 سفن، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 36 سفينة ، منها ناقلة الغاز المسال"VASANT 1"، والتى ترفع علم الهند و يبلغ طولها 294 مترا وبعرض 48 مترا والمقرر لها أن تقوم بتحميل شحنة تبلغ حوالى 63 ألف طن من الغاز المسال .
وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 25111 طن تشمل: 2210 طن رمل و19443 طن يوريا و2300 طن كسب فول صويا و558 طن أسمدة زراعية و600 بضائع متنوعة .
كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 52819 طن تشمل: 6675 طن قمح و16581 طن حديد و147 طن خشب زان و13350 طن سكر و 2866 طن ألواح فيبر و13200 طن بضائع متنوعة .
بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1237 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 76 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1323 حاوية مكافئة .
ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 46993 طنا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 96754 طنًا .
كما غادر عدد 1 قطار بحمولة إجمالية 1270 طن قمح متجه إلى صوامع كوم أبو راضى ، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 4150 شاحنة .
وكان استقبل اللواء بحرى أحمد عبد المعطى حواش رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط أعضاء لجنة التفتيش ومراجعة سلامة الإجراءات الخاصة بالموانئ المصرية برئاسة اللواء بحرى رفيق جلال وعضوية ممثلين عن الجهات المختصة.
جاء ذلك بحضور اللواء بحرى طارق عدلى نائب رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط للتشغيل، وممثلو الجهات الرقابية ذات الصلة وقيادات الهيئة.
تأتى تلك الزيارة تنفيذا لتعليماتالسيد رئيس مجلس الوزراء بالمرور الدورى على كافة موانئ الجمهورية للتأكد من سلامة كافة إجراءات العمل بها.
بدأت أعمال اللجنة بتقديم عرض توضيحى تناول أهم التوصيات الواردة بتقرير المرور السابق وما تم من إجراءات بشأنه.
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