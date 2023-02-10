ميناء دمياط يستقبل 24 سفينة متنوعة اليوم

دمياط - هيثم مراد

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً إعلاميا جاء فيه، أن الميناء استقبل البوم 16 سفينة، بينما غادره 12 سفينة أخري، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 24 سفينة.

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 9174 طن تشمل: 8000 طن كسب فول صويا و 1174 طن أسمدة زراعية.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 31225 طن تشمل: 11000 طن قمح و 2000 طن حديد و 558 طن خشب زان و 17667 طن سكر.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 328 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 172 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3250 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 46129 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 97688 طنًا.

كما غادر الميناء أيضا قطاري بضائع بحمولة إجمالية 2558 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا و كوم أبو راضى ، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 4749 شاحنة.

ومن جانبه أكد اللواء بحري أحمد عبد المعطي حواش رئيس هيئة ميناء دمياط، أن الميناء استمر في تقديم كافة خدماتها بصورة طبيعية رغم موجة الطقس السئ التي تشهدها المحافظة، لافتا إلي أن موقع الميناء يعد واحدا من أهم ما يميزها مما يتيح لها القدرة على العمل تحت ظروف جوية صعبة، مشيرا إلي أنه تم تداول الحاويات وسفن البضائع بصورة طبيعية اليوم، وكذلك حركة قطارات البضائع.

وأوضح رئيس هيئة ميناء دمياط أن الميناء تستقبل حاليا حزمة من المشروعات التنموية التي تهدف إلي رفع كفاءة الخدمات التى تقدمها ميناء دمياط، خاصة في مجال اللوجستيات، مشيرا إلي أن مشروع "محطة حاويات تحيا مصر 1"، يعد الأبرز بين مشروعات ميناء دمياط، لافتا إلي أن هناك اهتماما كبيرا بشأن تطوير أداء الميناء والعمل علي تحسين الخدمات بشكل مستمر اجذب أكبر خطوط الملاحة العالمية.