مصرع عاملة ونجاة زوجها فى استنشاق غاز داخل شقتهما بالعجمى بالإسكندرية

الإسكندرية -أحمد الزغبي

شهدت منطقة العجمي غرب محافظة الاسكندرية، مصرع عاملة، وأصيب زوجها، إثر استنشاقهما غاز السخان، داخل الشقة سكنهما بمنطقة الهانوفيل، وعلى الفور تم نقلهما إلى المستشفي لتلقي العلاج.

البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من قسم شرطة الدخيلة، بورود بلاغ من مستشفى العجمي العام، يفيد وفاة سيدة وإصابة زوجها إثر استنشاق غاز طبيعي بدائرة القسم .

وعلي الفور انتقلت ضباط وحدة مباحث القسم إلى المستشفى المشار إليها، وبسؤال الزوج، قرر أنه أثناء استحمام زوجته بحمام الشقة سكنهما بشارع كوم التراب بمنطقة الهانوفيل، حدث تسرب غاز من سخان الحمام نتج عنه حدوث إصابتهما والتي أدت لوفاتها، ولم يتهم أحد.

وتبين من الفحص وصول كل من "و.إ.ع." 39 عامًا، عاملة بمصنع ملابس، إلى مستشفى العجمي العام وتوفيت، وزوجها "س.أ.س" 36 عامًا، عامل بمصنع جلود، حالته مستقرة ويتلقي العلاج .

وكشفت احدي صديقات المتوفية والتي تعمل عاملة بذات المصنع، أنه تصادف توجهها لزيارته صديقتها وطرقت باب الشقة أكثر من مرة وفوجئت بزوج صديقتها يفتح الباب لها وهو في حالة إعياء شديد بسبب استنشاق الغاز من داخل الشقة ، وحال دلوفها لداخل الشقة وجدت الأولى مسجاة على ظهرها بأرضية الصالة في حالة إعياء شديدة واغماء فاستعانت بالجيران وجرى نقلهما بسيارة الإسعاف للمستشفى.

وأضافت عقب اقوالها، أن المتوفاة سبق وأن أخبرتها بأن سخان الحمام يحتاج للإصلاح لتسريبه للغاز، ولم تتهم أحد، فيما أيد شقيق المتوفية، أنه لا يوجد يشتبه جنائياً في وفاة شقيقته ،تحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة الدخيلة، وجاري العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.