الداخلية تكشف مقتل مسنة على يد حفيديتها و3 آخرين بالإسكندرية لسرقتها

كتب محمود عبد الراضى

فى إطار جهود الأجهزة الأمنية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة كرموز بمديرية أمن الإسكندرية بالعثور على جثة (ربة منزل "مسنة") تقيم بمفردها داخل الشقة سكنها الكائنة بدائرة القسم وسرقة (مشغولات ذهبية - هاتف محمول - مبلغ مالى) من داخلها.

تم تشكيل فريق بحث جنائى بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية أسفرت جهوده عن أن وراء إرتكاب الواقعة (شخصين "لهما معلومات جنائية" – سيدتان "إحداهما حفيدة المجنى عليها").

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بقصد السرقة بمساعدة حفيدة المجنى عليها المشار إليها، كما أرشدوا عن المسروقات (المشغولات الذهبية - الهاتف المحمول - جزء من المبلغ المالى المستولى عليه)، وقرروا بإنفاقهم باقى المبلغ المالى على متطلباتهم الشخصية .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.