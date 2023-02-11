مصرع طفلة وإصابة 3 أشخاص فى انقلاب سيارة ميكروباص شمال الأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

شهدت محافظة الأقصر، اليوم السبت، وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بمنطقة العقب شمال المحافظة، مما أسفر عن مصرع طفلة وإصابة 3 آخرين، تم نقلهم لمستشفى الكرنك الدولى التابعة لهيئة الرعاية الصحية بالأقصر، لتلقي الفحوصات الطبية والعلاج اللازم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقى غرفة النجدة بمديرية أمن الأقصر، إخطاراً من غرفة هيئة الإسعاف يفيد بوقوع حادث إنقلاب سيارة ميكروباص على متنها عدد من المواطنين بمنطقة العقب شمال محافظة الأقصر، مما أسفر عن مصرع "مليكة حسن" تبلغ من العمر عامين، وإصابة كل من "مصطفى محمد" 30 سنة، بكدمات وكسر بالفخذ الأيمن، و"هناء عبد العاطى" 44 سنة مصابة بكسور في الضلوع وكدمات متفرقة بالجسد، و"حسن يوسف" 55 سنة، مصاب بجروح متفرقة وكدمات بالجسد واشتباه كسر بالضلوع، وتم على الفور نقل المصابين لمستشفى الكرنك الدولى التابعة لهيئة الرعاية الصحية بالأقصر، لتلقي الفحوصات الطبية والعلاج اللازم، وتم تحرير عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.

وكانت قد شهدت محافظة الأقصر، وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأتوبيس سياحي بدون ركاب بالقرب من كمين البغدادى بمدينة الأقصر، مما أسفر عن إصابة 5 مواطنين بكدمات وجروح من ركاب الميكروباص، وتم نقل المصابين لمستشفى الكرنك الدولى لتلقى الفحوصات الطبية والعلاج اللازم، حيث بدأت تفاصيل الواقعة بتلقى غرفة العمليات بمديرية أمن الأقصر، إخطاراً من غرفة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأتوبيس سياحي بالقرب من كمين البغدادى بمدينة الأقصر، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف لمكان الحادث، وتبين أن الأتوبيس السياحى بدون ركاب والميكروباص أصيب بداخله 5 مواطنين، وهم كل من (جابر أحمد شاكر 65 سنة مصاب بكدمات بالضلوع – جيهان يوسف محمد 58 سنة مصابة بكدمات متفرقة بالجسم – حسن أبو الحسن طلب 54 سنة مصاب بكدمة بالصدر جروح بالوجه - شريف شعبان عبد المعطي 26 سنة مصاب باشتباه كسر بالقدم اليمنى - مصطفى عبدالحميد وردانى 26 سنة مصاب كسر بالذراع الأيمن).