مصرع وإصابة 9 أشخاص فى حادثين بالمنيا

المنيا - حسن عبد الغفار

شهد ا لطريق الصحراوي الشرقي بالمنيا، حادث إنقلاب سيارة أسفر عن مصرع مسن وإصابة 7 أشخاص آخرين بسبب إنفجار أحد إطاراتها، حيث تم نقل الجثة والمصابين للمستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارا من عمليات النجدة، بانقلاب سيارة رقم 9358 ن ب ص، بطريق الصعيد الصحراوي الشرقي شمال كمين الصفا بالمنيا.

أسفر الحادث عن مصرع عزت حسين 65 سنة لا يعمل مقيم بمركز مغاغة، إصابة 7 أشخاص هم أحمد سيد 51 سنة عامل ومهدي محمد 56 سنة لا يعمل وعبد الناصر رمضان 32 سنة لا يعمل ومحمد سعيد 69 سنة لا يعمل وربيع عبدالعظيم 32 سنة فني كهرباء ومحمود عبد العظيم 40 سنة مدرس و صابر محمد 62 سنة وجميعهم من مركز مغاغة.