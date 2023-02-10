اليوم السابع
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الجمعة، 10 فبراير 2023 07:59 م
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مصرع وإصابة 9 أشخاص فى حادثين بالمنيا

الجمعة، 10 فبراير 2023 07:10 م
مصرع وإصابة 9 أشخاص فى حادثين بالمنيا اسعاف - أرشيفية
المنيا - حسن عبد الغفار

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شهد الطريق الصحراوي الشرقي بالمنيا، حادث إنقلاب سيارة أسفر عن مصرع مسن وإصابة 7 أشخاص آخرين بسبب إنفجار أحد إطاراتها، حيث تم نقل الجثة والمصابين للمستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
 
تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارا من عمليات النجدة، بانقلاب سيارة رقم 9358 ن ب ص، بطريق الصعيد الصحراوي الشرقي شمال كمين الصفا بالمنيا.
 
أسفر الحادث عن مصرع عزت حسين 65 سنة لا يعمل مقيم بمركز مغاغة، إصابة 7 أشخاص هم أحمد سيد  51 سنة عامل ومهدي محمد 56 سنة لا يعمل وعبد الناصر رمضان 32 سنة لا يعمل ومحمد سعيد  69  سنة لا يعمل وربيع عبدالعظيم  32 سنة فني كهرباء ومحمود عبد العظيم  40 سنة مدرس و صابر محمد 62 سنة وجميعهم من مركز مغاغة.
 
كما تلقت  الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارا ً من مأمور مركز شرطة مطاي، يفيد بمصرع شخص مجهول الهوية في العقد الرابع من العمر، إثر سقوطه من قطار الصعيد بأحد المزلقانات بمركز مطاى، فتم نقل الجثمان إلي مشرحة مستشفي مطاي المركزي تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.

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