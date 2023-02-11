مصرع رضيع إثر سقوطه من أعلى سور بمنزله فى إحدى قرى الشرقية

الشرقية- فتحية الديب

لقي طفل رضيع عمره سنة ونصف إثر تعرضه لحادث سقوط من أعلي سور بمنزله بنطاق قرية المناجاة الكبري محافظة الشرقية، وتم نقل الجثة لثلاجة حفظ الموتى بمستشفى الحسينية المركزى.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية ، إخطارا من يفيد ورود إشارة مستشفي الحسينية المركزى بوصول أحمد س ،سنة ونصف مقيم المناجاة الكبري،جثة هامدة إثر تعرضه بسقوط من علو وتم التحفظ علي جثته بثلاجة حفظ الموتى بمستشفي الحسينية وتحرير محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة صرحت بالدفن وتسليم الجثمان لذويه وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

وفى سياق متصل، لقيت ربة منزل مصرعها، إثر تعرضها لحادث تصادم سيارة أثناء عبورها طريق بلبيس أمام الهابي لاند، بمحافظة الشرقية، وتم نقل الجثمان إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى بلبيس.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا من مأمور مركز شرطة بلبيس يفيد بورود إشارة مستشفى بلبيس المركزى بوصول "سناء أ أ" 63 عاما مقيمة بلبيس جثة هامدة، وتم التحفظ على الجثمان بثلاجة حفظ الموتى، تحت تصرف النيابة العامة.

وتبين من التحريات أثناء عبور المتوفية طريق بلبيس أمام الهابي لاند، اصطدمت بها سيارة، ولقيت مصرعها فى الحال وتم نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى بلبيس المركزى، وتحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة، والتى أمرت بطلب تحريات المباحث حول الواقعة، وصرحت بالدفن وتسليم الجثمان لذويه عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية.