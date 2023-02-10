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القبض على متهمة بقتل طفلة بسبب خلافات مع والدتها فى الشرقية

الجمعة، 10 فبراير 2023 03:28 م
القبض على متهمة بقتل طفلة بسبب خلافات مع والدتها فى الشرقية حبس- أرشيفية
كتب ـ محمود عبد الراضي ـ أحمد حسني

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فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة مشتول السوق بمديرية أمن الشرقية، بالعثور على جثة (طفلة – 4 سنوات) بجوار منزلها الكائن بإحدى القرى بدائرة المركز .

أسفرت جهود قطاع الأمن العام  بمشاركة إدارة البحث الجنائى بالشرقية عن أن وراء ارتكاب الواقعة (ربة منزل - مقيمة بذات القرية  محل البلاغ ).

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافها وأمكن ضبطها بمواجهتها اعترفت بارتكابها الواقعة، وقررت  قيامها باستدراج الطفلة لداخل شقتها وإغراقها داخل وعاء بلاستيكى لوجود خلافات عائلية بينها وشقيقة الطفلة المتوفاة، وتخلصت من جثتها بإلقائها بمكان العثور.

 

 

 

 


قتل

القتل العمد

وزاره الداخليه

اخبار الحوادث



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