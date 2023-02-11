مستشفى حورس بأرمنت يطلق حملة "قدم سليم" لدعم مرضى السكر وتوعيتهم.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

أطلق مستشفى حورس التخصصي بمدينة أرمنت والتابع لهيئة الرعاية الصحية بمحافظة الأقصر، فعاليات حملة "قدم سليم" بالعيادات الخارجية لتقديم الدعم لمرضى السكر، وللتوعية بكيفية الوقاية من القدم السكري وتجنب مضاعفاته وطريقة الكشف بالمستشفى.

وقام المشاركون في الحملة بالتنبيه على المرضى بأهمية اللجوء لطبيب متخصص منذ اللحظات الأولى لمعرفة الإصابة بأى جرح بالقدم أو ظهور أى علامات تشير إلى الإصابة بالقدم السكري، حيث أن الكشف متاح بعيادة جراحة الأوعية الدموية بالمستشفى، حيث شارك فى التوعية كلا من الدكتورة رانيا صلاح نصر مشرف الصيدلة الإكلينيكية، والدكتورة أمانى جمال عبد الظاهر، والدكتور محمد يسرى الجمل، والدكتور مصطفى عبدالحليم محمود، والدكتور عمرو محمد صديق، والدكتور مينا أشرف أسعد، والدكتورة سلفيا ايميل جاد، والدكتورة سعاد عبدالوهاب سيد، والدكتور أحمد بدر الدين محمد أخصائيين الصيدلة الإكلينيكية.

وتم تدشين فعاليات حملة "قدم سليم" بالعيادات الخارجية، تحت إشراف الدكتورة هند كمال مدير إدارة الصيدلة بالمستشفى، والدكتورة إيرينى ناجى مدير إدارة رضا المنتفعين بالمستشفى، والدكتورة يسر عبد العليم مدير إدارة التسويق وتنمية الأعمال بالمستشفى.

وفى نفس السياق نجح فريق قسم جراحة المخ والأعصاب بمستشفى حورس التخصصي التابع لهيئة الرعاية الصحية بمحافظة الأقصر، فى إجراء عملية معقدة لمريض يعاني من تحدب شديد بالعمود الفقري وتشوه بالفقرات، وبتكلفة لا تتعدى 400 جنيه تحت مظلة التأمين الصحي الشامل، حيث حضر مريض يبلغ من العمر 30 عاماً إلى عيادة جراحة المخ والأعصاب وهو يعانى من تحدب بالعمود الفقري وتشوه بالفقرات، وقام الأطباء على الفور بتحديد موعد للعملية، وتم إجراء جراحة معقدة للمريض تم بها اصلاح التحدب عن طريق استئصال جزء من الفقرات المشوهه، وإعادة تثبيت الفقرات فى الوضع الصحيح باستخدام مسامير وقضبان معدنية ووصلات عريضة.



حملة قدم سليم لدعم مرضى السكر وتوعيتهم بأرمنت



فعاليات حملة قدم سليم لدعم مرضى السكر وتوعيتهم بأرمنت