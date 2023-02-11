مستشفى الأطفال بالعديسات يعلن تشغيل خدمة التصوير بالأشعة المقطعية

الأقصر – أحمد مرعى

أعلنت مستشفى الأطفال التخصصى بالعديسات التابعة لهيئة الرعاية الصحية بمحافظة الأقصر، عن تشغيل خدمة التصوير القلبى بالأشعة المقطعية Carding imaging، لمنتفعى التأمين الصحى الشامل، حيث يمكن الاستفادة من خدمة تصوير القلب بالأشعة المقطعية بمستشفى الأطفال التخصصى بالعديسات بالأقصر، من خلال جواب الإحالة من أقرب وحدة أو مركز طب أسرة أو الاتصال بالخط الساخن على رقم 15344 لحجز موعد للكشف.

وقالت هيئة الرعاية الصحية بمحافظة الأقصر، أنه تم تشغيل خدمة التصوير القلبى بالأشعة المقطعية Carding imaging، وذلك لتشخيص حالات القلب مثل:- (تمددات الأوعية الدموية الأورطية - تراكم الكالسيوم فى الشرايين التاجية - الأورام أو الكتل التى تصيب القلب - مرض القلب التاجى - اضطرابات الأورطى - المشكلات التى تمس وظيفة القلب أو صمامات القلب - الانصمام الرئوى - مشكلات القلب الموجودة منذ الولادة - تقييم حجم غرف القلب - رصد تراكم اللويحات وتكون الانسدادات فى الأوعية الدموية - تقييم مدى ملاءمة التدخلات البنيوية وجراحة القلب - تقييم وظيفة القلب بعد العملية الجراحية.

وأضافت هيئة الرعاية الصحية بالأقصر، فى بيان صحفى، أنه يتم الكشف داخل مستشفى الأطفال التخصصى بالعديسات، مجاناً لمنتفعى التأمين الصحى الشامل، أما لغير المنتفعين بالتأمين الصحى الشامل، فيمكن التوجه مباشرة للكشف بعيادة الأطفال بمستشفى الأطفال التخصصى بالعديسات بالأقصر، حيث أن الكشف بأسعار تنافسية.

وفى نفس السياق كشف الدكتور أحمد شفيق مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بمحافظة الأقصر، عن تقديم خدمات متنوعة لدعم أطفال الأقصر داخل مستشفى الأطفال التخصصى بالعديسات، وأبرزها العمل الذى يقدم داخل عيادة التخاطب، حيث أنه يعانى العديد من الأطفال من تأخر الكلام أو التأتأة، ومن الأسباب المؤدية لتأخر الكلام أو التأتأة : الضعف السمعى أو الإصابات الدماغية مثل الإعاقات الذهنية أو فرط الحركة مع قلة الانتباه، وربما تكون بعض العوامل البيئية سبباً فى تأخر ابنك عن الكلام، موضحاً أنه من علامات تأخر الكلام عند الأطفال:- (قلة عدد الكلمات والمفردات التى يستخدمها الطفل - استخدام المفردات بشكل خاطئ - عدم القدرة على ربط الكلمات وتكوين جملة - عدم استيعاب الكلام الموجه).