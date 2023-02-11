محافظ الدقهلية يفتتح مشروعات خدمية بالسنبلاوين فى التعليم والصحة والتموين

الدقهلية : شريف الديب - محمد الحبشى

افتتح الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم السبت، عددا من المشروعات الخدمية بمركز ومدينة السنبلاوين في قطاعات التعليم والصحه والتموين بتكلفة 9.5 مليون جنيه.

وأكد "المحافظ" أن رئيس الجمهورية يولي قطاعات التعليم والصحه والتموين أهمية كبيرة، موجهاً بتوفير الدعم الكامل لهذه القطاعات، من خلال توفير الاعتمادات المالية لإنشاء وتطوير ورفع كفاءة هذه القطاعات.

جاء ذلك بحضور المحاسب السيد دايره وكيل وزارة التموين، والأستاذ ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم ، والمهندسة هشام عطية مدير عام هيئة الأبنية التعليمية ، والدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة ، وأعضاء من مجلسي النواب والشيوخ، والمهندس أحمد رعب رئيس الغرفة التجارية، والمحاسب أحمد عبدالعظيم رئيس مركز ومدينة السنبلاوين .

وشهد قطاع التعليم افتتاح مدرسة السادات الثانوية بعد تطويرها ورفع كفائتها بإجمالي عدد فصول 12 فصل تعليمي بتكلفة إجمالية 1 مليون و 600 الف جنيه ، كما افتتح مدرسة البستان الابتدائيه بعد تطويرها ورفع كفائتها بتكلفة إجمالية 1 مليون و 900 الف جنيه ، بتكلفه إجمالية بلغت 3,5 مليون جنيه.

وفي قطاع الصحه افتتح " المحافظ " الإدارة الصحية بالسنبلاوين بعد تطويرها ورفع كفاءتها بتكلفة مليون و 500 الف جنيه.

وفي قطاع التموين افتتح " مختار " مركز خدمة المواطنين المطور بمدينة السنبلاوين والذي تم انشائه علي مساحة 60 متر مربع ويضم عدد 4 شبابيك بتكلفة إجمالية 1 مليون و 400 الف جنيه ، كما افتتح مركز خدمة المواطنين المطور بقرية الزهايرة والذي تم انشائه علي مساحة 120 متر مربع ويضم عدد 5 شبابيك بتكلفة إجمالية 2 مليون و 900 الف جنيه تقريبا.

وأكد "المحافظ" أننا نعمل جميعاً في الجهاز التنفيذي للمحافظة بالتعاون مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ من أجل تلبية احتياجات المواطنين في كافة القطاعات الخدمية المختلفة ، وبمشاركة المجتمع المدني بالدقهلية الذي ضرب اروع المثل في المشاركة المجتمعية في البناء والتنمية التي تشهدها المحافظة.



استقبال المحافظ اثناء الافتتاح



افتتاح عدد من المشروعات



افتتاح مدرسة في السنبلاوين



افتتاح مشروعات خدمية



افتتاح مشروعات



المصحف هدية للمحافظ اثناء الافتتاح



تفقد إحدي المنشات اثناء الافتتاح



تفقد التجهيزات داخل الفصول



تفقد الفصول



تفقد المدرسة اثناء الافتتاح_1



تفقد المشروعات



جانب من الافتتاح



جولة المحافظ أثناء الافتتاح