محافظ الدقهلية يحيل 176 محضر مخالفات تموينية للنيابة

الدقهلية شريف الديب

أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، أنه لن يسمح بالفساد خاصة فى الأسواق ومحلات بيع كافة أنواع السلع لتوفير الاحتياجات اليومية للمواطنين، مشيرا إلى تكثيف الحملات لضبط الأسعار ومنع الغش التجارى والاحتكار.

وأوضح محافظ الدقهلية أنه يتابع يوميا نتائج الحملات التموينية التى يتم تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة، بتعاون الوحدات المحلية مع قطاعات التموين ومباحث التموين والصحة والطب البيطرى والبيئة.

وفى هذا الصدد، قال محافظ الدقهلية، أن الحملات التموينية التى تم تنفيذها على المخابز والاسواق والمحلات من خلال قطاع التموين او من خلال اللجان الخماسية بالمراكز والمدن اسفرت عن تحرير 176 محضرا بالمخالفات بعدد من مراكز ومدن المحافظة، وقرر "مختار" احالة كافة المحاضر المحررة للنيابة العامة لإعمال شئونها.

جاءت تصريحات محافظ الدقهلية، بعد اطلاعه على التقرير الذى عرضه المحاسب السيد دايره وكيل وزارة التموين بالدقهلية، بشان حملات التفتيش والرقابه التموينية، التى تم تنفيذها على المخابز والاسواق والمحلات وكذا تقارير رؤساء الوحدات المحلية بشان حملات اللجان الخماسية. ووجه"مختار" لإتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفين ومتابعة تصرفات النيابة فى المحاضر المشار إليها.

ومن جانبه اوضح وكيل وزارة التموين بالدقهلية، أن الحملات التى تم تنفيذها شملت مراكز ومدن ميت غمر وشربين وجمصة، والمطرية والمنزلة وتمى الأمديد والمنصورة، ونبروه وبنى عبيد على مدار يومين، وان المحاضر التى تم تحريرها خلال اليوم الاول 58 محضرا شملت 17محضر نقص وزن، و6 محاضر عدم مطابقة للمواصفات، و2 محضر تصرف فى دقيق بكمية قدرها (36 شيكارة) و1 محضر عدم نظافة أدوات العجين و1 محضر عدم وجود قائمة بيانات و20 محضرعدم إعلان عن الأسعار و3 محاضر عدم وجود شهادة صحية و2 محضر ذبح خارج السلخانة و2 محضر غلق فى مواعيد العمل الرسمية ( بدال تموينى )و2 محضر تبديد حرز و1 محضر سلع غير صالحه للاستهلاك الادمى و1 محضر بيع بأزيد من السعر الرسمى و تم التحفظ على 88 كجم لحوم 7510 كجم كبدة و6 كجم لحوم مجمدة وتم إعدام سلع متنوعة منتهية الصلاحية بوزن 154كجم وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين، وخلال اليوم الثانى تم تحرير عدد 118مخالفة تموينية .

شملت 2 محضر تجميع بطاقات بعدد (247 بطاقة )، و1محضر عدم إعطاء بون صرف، و1محضر عدم نظافة أدوات العجين، و2 محضر انتهاء من الإنتاج، و محضر عدم وجود قائمة بيانات و3 محاضر غلق بدون إذن رسمى، و4 محاضر عدم وجود سجل تفتيش و9 محاضر تصرف فى دقيق بكمية قدرها ( 53شيكارة ) و22محضر عدم مطابقة للمواصفات و39 محضر نقص وزن و1محضر غلق فى مواعيد العمل الرسمية ( جمعيتي)، و1 محضر عدم وجود شهادة صحية و3 محاضر ذبح خارج السلخانة و4 محاضر عدم إعلان عن الاسعار، و24 محضر عدم توريد أرز شعير للمزراعين و تم التحفظ على 60 كجم لحم بلدى وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفى ذات السياق استمرت حملات المرور والتفتيش من خلال اللجان الخماسية بالمراكز والمدن والاحياء.. حيث تم متابعة تنفيذ اعمال اللجنة الخماسية بمركز ومدينة المطرية باشراف ومتابعة المحاسب نادر محى الدين رئيس المركز والمدينة وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأكد محافظ الدقهلية تكثيف حملات الرقابة التموينية بنطاق المحافظة بالتعاون والتنسيق التام فيما بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديريات التموين، والصحة، والطب البيطرى وجهاز حماية المستهلك ومباحث التموين وذلك حرصا على صحة وسلامة المواطنين وكذا توفير مطالب وإحتياجات المواطنين من السلع والمواد التموينية والتصدى لجميع أنواع المخالفات وتطبيق القانون بكل الحسم والحزم حيال المخالفين.