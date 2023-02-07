ضبط أعلاف مجهولة المصدر فى حملة تموينية فى الدقهلية

الدقهلية: محمد الحبشي

شنت مديرية التموين بالدقهلية، حملة مكبرة لضبط المخالفين، وذلك في نطاق مركز بني عبيد بالدقهلية، وتحت إشراف محمد زغلول مدير إدارة الرقابة التموينية بالمديرية، ومشاركة سامي إبراهيم، وعضوية مجدي حمودة من مأموري الضبط القضائى.

وأسفرت نتائج الحملة عن ضبط عدد من المخالفات، حيث تم ضبط مصنع اعلاف بدون ترخيص وحيازته على عدد 4 أطنان خامات اعلاف مجهوله المصدر بدون فواتير تدل على مصدرها ومنشأها.

كما تم ضبط مخزن لتجارة المواد الغذائية وحيازته 7 طن لب عباد الشمس ومقرمشات مجهوله المصدر بدون فواتير تدل على مصدرها ومنشأها، وتم التحفظ على جميع المضبوطات لحين صدور قرار النيابة العامة بشأنها.

تأتي هذة الحملات بناء علي توجيهات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، وتعليمات السيد محمد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية، بتكثيف الحملات التموينية لضبط المخالفين.

وأكد السيد محمد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية علي تحويل المحاضر بالمخالفات السابق ذكرها إلى النيابة العامة لإعمال شئونها ومباشرة التحقيقات، وتواصل مديرية تموين الدقهلية حملاتها فى مواجهة المخالفين.