اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 07 فبراير 2023 09:45 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

ضبط أعلاف مجهولة المصدر فى حملة تموينية فى الدقهلية

الثلاثاء، 07 فبراير 2023 08:13 م
ضبط أعلاف مجهولة المصدر فى حملة تموينية فى الدقهلية مخزن مواد غذائية
الدقهلية: محمد الحبشي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
شنت مديرية التموين بالدقهلية، حملة مكبرة لضبط المخالفين، وذلك في نطاق مركز بني عبيد بالدقهلية، وتحت إشراف محمد زغلول مدير إدارة الرقابة التموينية بالمديرية، ومشاركة سامي إبراهيم، وعضوية مجدي حمودة  من مأموري الضبط القضائى.
 
وأسفرت نتائج الحملة عن ضبط عدد من المخالفات، حيث تم ضبط مصنع اعلاف بدون ترخيص وحيازته على عدد 4 أطنان خامات اعلاف مجهوله المصدر بدون فواتير تدل على مصدرها ومنشأها. 
 
كما تم ضبط مخزن لتجارة المواد الغذائية وحيازته 7 طن لب عباد الشمس ومقرمشات مجهوله المصدر بدون فواتير تدل على مصدرها ومنشأها، وتم التحفظ على جميع المضبوطات لحين صدور قرار النيابة العامة بشأنها.
 
تأتي هذة الحملات بناء علي توجيهات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، وتعليمات السيد محمد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية، بتكثيف الحملات التموينية لضبط المخالفين.
 
وأكد السيد محمد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية علي تحويل المحاضر بالمخالفات السابق ذكرها إلى النيابة العامة لإعمال شئونها ومباشرة التحقيقات، وتواصل مديرية تموين الدقهلية حملاتها فى مواجهة المخالفين.
 
اعلاف مجهولة المصدر
اعلاف مجهولة المصدر

كميه من المقرمشات مجهولة المصدر
كميه من المقرمشات مجهولة المصدر

مخزن مواد غذائية
مخزن مواد غذائية
 

مديرية التموين

تموين الدقهلية

حملات تموينية

مأمورى الضبط القضائي

منشآت غذائية

لب عباد الشمس

اعلاف بدون ترخيص

مصنع اعلاف

مخزن مواد غذائية

مقرمشات



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة