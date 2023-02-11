متهم بقتل مريض نفسى يعترف بالتخلص من جثته فى مصرف: خلافات مالية السبب

كتب عبد الله محمود

أدلى المتهم بقتل مريض نفسى وإلقاء جثته داخل مصرف مائى بالساحل، باعترافات تفصيلية خلال تحقيقات النيابة العامة التي أجريت معه، حيث كشف عن وجود خلافات مالية سابقة بينه وبين المجنى عليه، وأنه رفض رد هذه المبالغ له مرة آخرى، ما دفعه لاتخاذ قرار بقتله.

وأضاف المتهم خلال التحقيقات، أنه قرر الانتقام من المجنى عليه، بسبب رفضه تسوية الخلاف بينهما، ورد المبالغ المالية المستحقة له، فقام باستدراجه خارج المنطقة إلى دائرة قسم شرطة شبرا الخيمة، وطلب منه رد المبالغ المالية له فرفض القتيل طلبه، فنشبت بينهما مرة آخرى مشادة كلامية، قام الجانى على إثرها بكتم أنفاسه حتى فارق الحياة، ثم استولى على متعلقاته الشخصية وألقى جثته في مصرف مائى، وفر هاربا.

وأمرت النيابة العامة بتشريح جثة المجني عليه، والتصريح بدفنها، وقررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق، وجدد قاي المعارضات حبسه 15 يوما.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، نجحت في كشف ملابسات غموض واقعة العثور جثة (أحد الأشخاص- مقيم بمحافظة الجيزة)، مبلغ بغيابه عن المنزل من قبل شقيقه، حيث تبين أن الجثة لشخص في العقد الثالث من العمر، وأنه يعانى من إضرابات نفسية.

وبجمع المعلومات اللازمة، تبين وجود شبه جنائية حول الواقعة، وبإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة (أحد الأشخاص- مقيم بمحافظة القليوبية).

عقب تقنين الإجراءات القانونية تم إستهدافه وتمكن رجال المباحث من ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب واقعة قتل المجنى عليه لوجود خلافات مالية بينهما ، حيث أقر بقيامه بإستدراج المجنى عليه إلى إحدى المناطق بمحافظة القليوبية وكتم أنفاسه بيديه حتى تأكد من وفاته ثم قام بتوثيقه، وإلقائه بأحد المجارى المائية فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.