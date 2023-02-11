لمرضى الغدة الدرقية.. إليك 4 نصائح سهلة لوقت النوم منها تناول الكاجو

كتبت ميرفت رشاد

تنظم الغدة الدرقية وظائف التمثيل الغذائي في الجسم، وفرز هرمونات الغدة الدرقية، التي تتحكم في مجموعة متنوعة من العمليات البيولوجية وتضمن استمرار الصحة الجيدة، يمكن أن تنشأ العديد من المشكلات عندما تكون الغدة الدرقية غير نشطة أو مفرطة النشاط، يعد الطعام الذي نتناوله من أفضل الاستراتيجيات لضمان عمل الغدة الدرقية في أفضل حالاتها، يمكن أن تساعد العناصر الغذائية العديدة الموجودة في وجباتنا الغذائية اليومية غدتنا الدرقية في الحفاظ على توازنها أو في تحقيق ذلك، إذا لم تكن تعمل بشكل جيد، وفقا لما نشره موقع "ndtv".

وقالت أخصائية التغذية لوفنيت باترا، إن هناك نصائح روتينية لوقت النوم للأشخاص الذين يعانون من اضطرابات الغدة الدرقية، يمكن أن يعيد جودة نومك ويحدث فرقًا كبيرًا في صحة الغدة الدرقية، وإليك بعض النصائح الروتينية لوقت النوم التي تشاركها أخصائية التغذية:

كاجو منقوع يحتوي الكاجو على معدن السيلينيوم ، والذي يلعب دورًا مهمًا في ضمان وظيفة الغدة الدرقية المناسبة ، وتنظيم مستويات الغدة الدرقية، وحماية أنسجة الغدة الدرقية من الإجهاد التأكسدي.

قطع جوز الهند يحتوي جوز الهند على مستويات عالية من الأحماض الدهنية متوسطة السلسلة التي تزيد من التمثيل الغذائي ومستويات الطاقة وتساعد على تنظيم نسبة السكر في الدم ، مما قد يساهم في تحسين صحة الغدة الدرقية.