كوريا الجنوبية تسجل 12.805 إصابات جديدة بفيروس كورونا

كتب محمد جمال

سجلت كوريا الجنوبية اليوم 12.805 إصابات جديدة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي عدد الحالات إلى إلى 30 مليونا و338 ألفا و148 حالة ، حسبما ذكرت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.



وأبلغت البلاد كذلك عن تسجيل 16حالة وفاة جديدة، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 33 ألفا و713حالة.

من ناحية أخرى، أعلنت الحكومة اليابانية عزمها السماح للمواطنين بعدم ارتداء أقنعة الوجه في المناطق المغلقة، اعتبارًا من 13 مارس المقبل.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه)، اليوم الجمعة، أن الحكومة قررت السماح للمواطنين باتخاذ قراراهم الخاص بارتداء أقنعة الوجه من عدمه سواء في المناطق المفتوحة أو المغلقة، إلا أنها توصي بارتداء الأقنعة عند زيارة الطبيب أو استخدام وسائل النقل المزدحمة.

كما أكدت الحكومة أنها ستواصل تشجيع المواطنين على ارتداء أقنعة الوجه، لاسيما أنها فعالة في حماية الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بالأمراض الخطيرة، كما تنصح بشدة الذين تظهر عليهم أعراض فيروس كورونا أو التهابات الجهاز التنفسي الأخرى بارتداء أقنعة الوجه عند مغادرة منازلهم وتجنب التواجد في الأماكن المزدحمة.