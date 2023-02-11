وأشار رئيس الجمهورية التونسي -خلال استقباله وزيرة العدل ليلى جفال وفقا لبيان صدر عن رئاسة الجمهورية التونسية الجمعة- إلى أن الشعب التونسي يريد المحاسبة وقد طال انتظاره والواجب المقدّس يقتضي أن تتمّ الاستجابة لهذا المطلب في أسرع الأوقات لأنه مطلب شعبي مشروع.