أكد الرئيس التونسي قيس سعيد، أهمية الدور الذي يضطلع به القضاء في هذه المرحلة الدقيقة التي تعيشها تونس، مشدّدا على ضرورة محاسبة كل من أجرم على قدم المساواة فمن غير المعقول أن يبقى خارج دائرة المحاسبة من له ملف ينطق بإدانته قبل نطق المحاكم.
وأشار رئيس الجمهورية التونسي -خلال استقباله وزيرة العدل ليلى جفال وفقا لبيان صدر عن رئاسة الجمهورية التونسية الجمعة- إلى أن الشعب التونسي يريد المحاسبة وقد طال انتظاره والواجب المقدّس يقتضي أن تتمّ الاستجابة لهذا المطلب في أسرع الأوقات لأنه مطلب شعبي مشروع.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة