غلق مركز للدروس الخصوصية بدسوق وتوفير سيارات وأتوبيسات لنقل طلاب الجامعة

كفر الشيخ – محمد سليمان

تمكنت حملة مجلس مدينة دسوق من غلق سنتر للدروس الخصوصية، تبين وجود طلاب بداخله، صباح اليوم السبت، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وإشراف اللواء محمد يوسف، رئيس مركز ومدينة دسوق، يأتي ذلك ضمن الجهود المبذولة لغلق مراكز الدروس الخصوصية التي تشهدها مدن وقرى محافظة كفر الشيخ.

وعلى جانب آخر تابع اللواء علاء محمد يوسف، رئيس مركز ومدينة دسوق، توفير سيارات لنقل طلاب الجامعة إلى مدينة كفرالشيخ، فتم الدفع ب20 سرفيس و4 أتوبيسات رحلات وسيارات من خطوط أخرى مشاركة في نقل جميع الركاب بمختلف تنوعهم إلى مدينة كفرالشيخ بالتنسيق مع وحدة المرور بدسوق، وتنسيقا مع وحدة مرور دسوق، وذلك مع انطلاق بدء الفصل الدراسى الثانى من التعليم العام والازهرى والجامعى، وحرصا على ضمان توفير وسائل نقل طلاب مركز ومدينة دسوق المنتسبين لجامعة كفر الشيخ.



تشنميع سنتر للدرةوس الخصوصية



توفير اتوبيسات لنقل طلاب جامعة كفر الشيخ



توفير اتوبيسلت لنقل طلاب الجامعة



توفير سيارات لنقل الركاب بددسو



غلق مركز للدؤوس الخصوصية