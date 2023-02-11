256 مدرسة في كفر الشيخ تستقبل 244 ألف طالب في أول أيام الفصل الدراسى الثاني

كفر الشيخ – محمد سليمان

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن 256 مدرسة بمحافظة كفر الشيخ، ما بين تعليم أساسي، وتعليم فني، استقبلت اليوم السبت، 244 ألف و42 طالبا وطالبة، فى أول يوم دراسى بالفصل الدراسى الثاني، للعام الدراسى 2022-2023م، فى حين تنتظم الدراسة بكل مدارس المحافظة غداً الاحد، وتستقبل غداً الأحد 2294 مدرسة، 813 ألف و323 طالب وطالبة، وشهدت المدارس تسليم الكتب الدراسية للطلاب الخاصة بالفصل الدراسى الثاني.

وأضاف محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أنه وجه بالاهتمام بطابور الصباح، و الالتزام بتحية العلم والسلام الجمهورى بجميع المدارس، وتكثيف التوعية بالإجراءات التى يجب اتباعها فى حالة حدوث زلازل أو كوارث من خلال الإذاعة المدرسية، وتدريب الطلاب والعاملين بالمنشأت التعليمية على خطة الإخلاء، حفاظاً على سلامة أبنائنا الطلاب، وتفعيل الرحلات المدرسية لجميع المراحل التعليمية لزيارة المشروعات القومية والأماكن السياحية والأثرية، وذلك لتنمية الوعى لدى الطلاب بما تنجزه الدولة المصرية وغرس قيم الولاء والانتماء للوطن.



الطالبات بالمعامل



الطالبات بمعامل المدرسة الثانوية الصناعية



انتظام الدراسة بالمدارس



تحية العلم



تلاميذ المرحلة الابتدائية



جانب من الحضور من الطالبات



جانب من حضور الطالبات



جانب من حضور الطلاب



جانب من مدارس كفر الشيخ