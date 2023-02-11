طقس الوادى الجديد.. دافئ نهارا شديد البرودة ليلا والصغرى 13 درجة.. صور

الوادي الجديد - ماهر البهنساوى

شهدت مراكز وقرى محافظة الوادى الجديد، اليوم السبت، استقرارا فى حالة الطقس مع سطوع كامل لأشعة السمش وارتفاع تدريجى لدرجات الحرارة والتى بلغت حوالى 14 درجة مئوية على مدار ساعات النهار، ومن المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة بصورة نسبية فى الساعات الأخيرة من الليل وتمتد حتى الساعات الأولى من الصباح حتى شروق الشمس، حيث تتميز محافظه الوادى الجديد بالسطوع الدائم لأشعة الشمس طوال ساعات النهار كما تتراوح درجة الحرارة ما بين 13 إلى 23 درجة وتنخفض تدريجيا فى ساعات الليل.

وتابعت كاميرا اليوم السابع طريق الخارجة باريس أجواء الطقس حيث تعتبر المحافظة من أفضل الأماكن التى تصلح للسياحة الشتوية وخاصة سياحة السفارى والسياحة العلاجية وسياحة التأمل ومراقبة غروب الشمس من فوق التلال والغرود، وتتميز بمناخ حار جاف صيفًا دافئ شتاءً ومشمس على مدار النهار والأمطار نادرا ما تسقط على المحافظة حيث تتميز المحافظة بأعلى نسبة سطوع للشمس على مستوى العالم طوال شهور السنة وهو ما جعل الحكومة تتجه نحو استغلالها كمصدر للطاقة المتجددة وبديلا للكهرباء فى جو تشغيل آبار الرى وإنارة المنشآت الحكومية والمساجد والمنازل.

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة من اليوم الجمعة 10 فبراير حتى الأربعاء المقبل 15 فبراير 2023، حيث تشهد البلاد طقس بارد فى الصباح الباكر، معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، مائل للبرودة على السواحل الشمالية، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى شديد البرودة على جنوب البلاد، ويتكون الصقيع على المزروعات فى وسط سيناء، مع فرص لتكون الثلوج على قمة جبل موسى وسانت كاترين.

وينشر "اليوم السابع" تفاصيل حالة الطقس خلال هذه الفترة وأهم الظواهر الجوية، كما يلى: - الجمعة 10 فبراير: شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد. أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة. نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة. -الأحد 12 فبراير: أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة. نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة. - الإثنين 13 فبراير والثلاثاء 14 فبراير : أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة. نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة. - الأربعاء 15 فبراير: أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة. نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.