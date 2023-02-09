اليوم السابع
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الخميس، 09 فبراير 2023 10:29 م
أكرم القصاص
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نائبة محافظ الوادى الجديد تفتتح معرض العلوم والهندسة المحلى بمركز بلاط.. صور

الخميس، 09 فبراير 2023 09:32 م
نائبة محافظ الوادى الجديد تفتتح معرض العلوم والهندسة المحلى بمركز بلاط.. صور نائبة محافظ الوادى الجديد تفتتح معرض العلوم والهندسة
الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

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افتتحت حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، اليوم الخميس، فعاليات المعرض المحلي للعلوم والهندسة ISEF  202‪3 بمركز بلاط، والذي أُقيم بقاعة جمعية تنمية المجتمع المحلي ببلاط، بحضور المهندس سيد عبد العزيز مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة والدكتور ياسر محمود رئيس المركز.
 
 
 تفقدت نائب المحافظ مشروعات الطلاب المشاركين بالمعرض البالغ عددها 35 مشروعًا قدمها 52 طالب من مراكز المحافظة المختلفة. ووجهت الشكر لجميع المشرفين والطلاب المشاركين بالمعرض، كما تم تكريم أفضل 7 مشروعات تم اختيارهم من خلال لجنة من أساتذة جامعة الوادي الجديد، تمهيدًا للتصعيد للمشاركة بالمعرض الذى سيقام على مستوى الجمهورية.
 
وكان وكيل التعليم بالوادى الجديد، أعلن عن فوز البرلمان المدرسى المنتخب من إدارتى الخارجة والداخلة التعليميتين بالمركز الأول على مستوى الجمهورية بمسابقة البرلمان المدرسى للعام الدراسي 2022 _ 2023، مؤكداً على أن الفريق الفائز بالمركز الأول يضم مجموعة من الطلاب المتميزين من مدارس إدارتى الخارجة والداخلة التعليميتين .
 
وأكد مدير التعليم بالمحافظة، أنه وفقا للتوجيهات سيتم منح الطلاب الفائزين بالمسابقة جوائز مالية متمثلة بدفتر توفير (شقة المستقبل) مقدمة من الإدارة العامة للأنشطة الثقافية، مهنئا مديرى إدارتى الخارجة والداخلة التعليميتين بهذا الفوز مثمنا مجهودات توجيه عام الصحافة المدرسية بالمديرية والإدارات التعليمية فى تقديم كافة سبل الدعم للطلاب والتمثيل المشرف للمحافظة بشتى المسابقات.
 
وفى سياق متصل، أعلن مدير التعليم بالمحافظة، أن قطاع التعليم نجح أيضا فى حصاد المركزين الثانى والثالث على مستوى الجمهورية بمسابقة الإذاعة المدرسية للعام الدراسى 2022_ 2023م، لافتا إلى أن مدرسة موط التجارية التابعة لإدارة الداخلة التعليمية احتلت المركز الثانى لمرحلة التعليم الفنى فيما احتلت مدرسة الشهداء الإعدادية التابعة لإدارة الخارجة التعليمية المركز الثالث عن المرحلة الإعدادية.
 
ومن جانبه هنأ اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، قطاع التربية والتعليم بالمحافظة على تحقيق تلك المراكز المتقدمة ومتمنيا لهم دوام التوفيق وتحقيق المراكز الأولى على مستوى الجمهورية.
 
نائب محافظ الوادى الجديد تفتتح معرض العلوم والهندسة (1)
نائب محافظ الوادى الجديد تفتتح معرض العلوم والهندسة (1)

نائب محافظ الوادى الجديد تفتتح معرض العلوم والهندسة (2)
نائب محافظ الوادى الجديد تفتتح معرض العلوم والهندسة (2)

نائب محافظ الوادى الجديد تفتتح معرض العلوم والهندسة (3)
نائب محافظ الوادى الجديد تفتتح معرض العلوم والهندسة (3)

نائب محافظ الوادى الجديد تفتتح معرض العلوم والهندسة (4)
نائب محافظ الوادى الجديد تفتتح معرض العلوم والهندسة (4)

نائب محافظ الوادى الجديد تفتتح معرض العلوم والهندسة (5)
نائب محافظ الوادى الجديد تفتتح معرض العلوم والهندسة (5)

نائب محافظ الوادى الجديد تفتتح معرض العلوم والهندسة (6)
نائب محافظ الوادى الجديد تفتتح معرض العلوم والهندسة (6)

نائب محافظ الوادى الجديد تفتتح معرض العلوم والهندسة (7)
نائب محافظ الوادى الجديد تفتتح معرض العلوم والهندسة (7)

نائب محافظ الوادى الجديد تفتتح معرض العلوم والهندسة (8)
نائب محافظ الوادى الجديد تفتتح معرض العلوم والهندسة (8)

نائب محافظ الوادى الجديد تفتتح معرض العلوم والهندسة (9)
نائب محافظ الوادى الجديد تفتتح معرض العلوم والهندسة (9)

نائب محافظ الوادى الجديد تفتتح معرض العلوم والهندسة (10)
نائب محافظ الوادى الجديد تفتتح معرض العلوم والهندسة (10)

 


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