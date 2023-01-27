7 علامات تدل على أن كورونا يسبب تراكم السوائل في رئتيك

كتبت إيناس البنا

حذر الخبراء من أن أمراض الجهاز التنفسي تعود إلى الظهور مع أي من متغيرين من Omicron - BA.4 و BA.5. مع الاتجاه الحالي لانتشار الفيروس في الصين والولايات المتحدة واليابان، يتوقع الخبراء أن الفيروس يشق طريقه مرة أخرى إلى البيئة بمجموعة مختلفة من الأعراض الجديدة والقديمة.

يمكن أن تكون بعض هذه الأعراض عبارة عن التهاب في الحلق واحتقان بالأنف، تندرج تحت فئة العلامات الجديدة لعدوى كورونا وبعضها يمكن أن يكون ضيقا في التنفس أو صعوبة في التنفس، وعدوى شديدة في الرئة مثل الالتهاب الرئوي ، والتي تندرج تحت العلامات القديمة لفئة عدوى.

إنه على الرغم من عدم خطورة الحالة الأولى، إلا أن العالم يشهد ارتفاعًا في عدد المرضى الذين يصابون بالالتهاب الرئوي كورونا ما هذا الشرط؟ كيف يمكن أن يصاب المريض بالالتهاب الرئوي كورونا وما الأعراض التي قد تظهر في الجسم؟ إليك ما يريد الأطباء أن تعرفه.

ما هو الالتهاب الرئوي



الالتهاب الرئوي، المعروف أيضًا باسم مرض الجهاز التنفسي السفلي، هو عدوى تصيب الرئتين تؤدي إلى تراكم السوائل داخل الأكياس الهوائية الموجودة في الرئتين، يدخل فيروس كورونا الجسم عن طريق الأنف والحنجرة ، ثم ينتقل عبر الجهاز التنفسي للوصول إلى الرئتين، هذا هو الوقت الذي يظهر فيه المريض المصاب بأعراض مثل السعال وضيق التنفس.

ومع ذلك، في بعض الحالات، لا يتوقف الفيروس عند هذا الحد ويتعمق في الرئتين، هذا عندما يسبب الالتهاب الرئوي. يحدث هذا عندما تسبب العدوى تراكمًا كبيرًا للسائل الالتهابي أو حتى القيح، عندما يحدث هذا ، يجعل السائل من الصعب على الأكسجين الذي تتنفسه الوصول إلى دمك. وتميل الأعراض إلى التفاقم.

علامات على أن كورونا تسبب عدوى شديدة في الرئة



حسب موقع " healthsite"، فيما يلى 7 أعراض قد يعاني منها المريض المصاب بالتهاب رئوى .

قد يكون من الصعب معرفة ما إذا كان شخص ما يصاب بالالتهاب الرئوي بسبب كورونا، فقط على أساس الأعراض، ويرجع ذلك أساسًا إلى أن الأعراض الأولى التي تظهر عند إصابة الشخص بـ كورونا تشبه إلى حد كبير الالتهاب الرئوي - الحمى المصحوبة بقشعريرة ، وصعوبة في التنفس ، وألم في الصدر ، وما إلى ذلك ، ومع ذلك ، فإن الالتهاب الرئوي كورونا يسبب أعراضًا أكثر حدة من مجرد عدوى كورونا، فيما يلي قائمة ببعض علامات الالتهاب الرئوي بسبب كورونا: