"الوذمة الرئوية" حالة خطيرة يسببها تراكم السوائل فى الرئة وهذه أعراضها

كتبت نهير عبد النبى

الوذمة الرئوية هى حالة تنتج عن كثرة السوائل فى الرئتين، ويتجمع هذا السائل فى العديد من الأكياس الهوائية فى الرئتين، ما يجعل التنفس صعبًا، وحسب ما ذكره موقع mayoclinic في معظم الحالات تسبب مشاكل القلب الوذمة الرئوية، لكن يمكن أن يتجمع السائل في الرئتين لأسباب أخرى، وتشمل هذه الالتهاب الرئوي، والتلامس مع بعض السموم ، والأدوية، والسفر إلى المرتفعات العالية أو ممارسة الرياضة فيها.

قد تظهر أعراض الوذمة الرئوية فجأة أو تتطور بمرور الوقت تعتمد الأعراض على نوع الوذمة الرئوية.

أعراض الوذمة الرئوية المفاجئة (الحادة)

- صعوبة في التنفس (ضيق التنفس) أو ضيق شديد في التنفس يزداد سوءًا مع النشاط أو عند الاستلقاء

- شعور بالاختناق أو الغرق يتفاقم عند الاستلقاء

- سعال ينتج بلغمًا رغويًا قد يحتوي على د

- تسارع ضربات القلب وعدم انتظامها (الخفقان)

- القلق أو القلق أو الشعور بأن شيئًا سيئًا على وشك الحدوث



علامات وأعراض الوذمة الرئوية طويلة المدى (المزمنة) - الاستيقاظ ليلًا مع سعال أو شعور بضيق في التنفس يمكن تخفيفه بالجلوس

- صعوبة التنفس مع النشاط أو عند الاستلقاء

- إعياء

- زيادة ضيق التنفس أكثر من المعتاد عندما تكون نشيطًا بدنيًا

- سعال جديد أو متفاقم

- زيادة الوزن بسرعة

- تورم فى الساقين والقدمين

علامات وأعراض الوذمة الرئوية في المرتفعات (HAPE)

يمكن أن تحدث الوذمة الرئوية في المرتفعات عند البالغين والأطفال الذين يسافرون أو يمارسون الرياضة على ارتفاعات عالية، تتشابه الأعراض مع تلك التي تحدث مع الوذمة الرئوية الحادة ويمكن أن تشمل:

- الصداع الذي قد يكون العرض الأول

- ضيق التنفس مع النشاط ، والذي يتحول إلى ضيق في التنفس عند الراحة

- عدم القدرة على ممارسة الرياضة بقدر ما تستطيع من قبل

- السعال الجاف في البداية

- تسارع ضربات القلب (عدم انتظام دقات القلب)

- ألم صدر

وتتنوع أسباب الوذمة الرئوية، وتنقسم إلى فئتين، اعتمادًا على مكان بدء المشكلة.

- إذا تسببت مشكلة في القلب في حدوث الوذمة الرئوية، فإنها تسمى الوذمة الرئوية القلبية في أغلب الأحيان، يكون تراكم السوائل في الرئتين ناتجًا عن مرض في القلب.

- إذا لم تكن الوذمة الرئوية مرتبطة بالقلب، فإنها تسمى الوذمة الرئوية غير القلبية.

- في بعض الأحيان، يمكن أن تحدث الوذمة الرئوية بسبب مشكلة في القلب ومشكلة غير قلبية.

- يمكن أن يساعد فهم العلاقة بين الرئتين والقلب فى تفسير سبب حدوث الوذمة الرئوية.