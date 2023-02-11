اليوم السابع
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محافظ المنوفية: استعدادات مكثفة بجميع المدارس لاستقبال الفصل الدراسى الثانى

السبت، 11 فبراير 2023 12:43 م
محافظ المنوفية: استعدادات مكثفة بجميع المدارس لاستقبال الفصل الدراسى الثانى اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية
المنوفية - محمد فتحى

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أعلن الدكتور محمود الفولي وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية، عن جاهزية جميع مدارس الإدارات التعليمية والانتهاء من أعمال الصيانة البسيطة بها لاستقبال الفصل الدراسي الثاني وذلك يوم السبت الموافق 11 فبراير 2023 ببعض المدارس، في حين تستقبل بقية المدارس الطلاب غداً الأحد الموافق 12 فبراير ، وذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بضرورة رفع درجة الاستعداد القصوي بكافة المدارس بنطاق المحافظة وتجهيزها لاستقبال الفصل الدراسي الثاني 2022/2023 .
 
وأشار "الفولي"، إلى أنه تم التشديد علي تكثيف أعمال المتابعة الميدانية اليومية وتفعيل لائحة الانضباط وتوزيع الأدوار والمهام الإشرافية وإعداد تقارير بكافة الملاحظات ونتائج الزيارات ، كما تم التنبيه على مديرى المدارس بالالتزام بخطة تدريس المناهج الدراسية بما يتوافق مع الخريطة الزمنية المعدة ووضع خطة محكمة للإشراف اليومي، بالإضافة إلي تفعيل الأنشطة التربوية والطلابية المختلفة بالمدارس لدورها الهام في صقل مهارات الطلاب واكتشاف وتنمية قدراتهم ومواهبهم .
 
ومن جانبه، شدد محافظ المنوفية علي رؤساء الوحدات المحلية بتكثيف حملات النظافة لرفع المخلفات وإزالة الإشغالات بمحيط المدارس بنطاق المحافظة والمتابعة الدورية للتأكد من مستوى النظافة والحالة العامة، ومنع تواجد الباعة الجائلين بجانب أسوار المدارس تيسيراً على أبنائنا الطلاب وانتظام سير العملية التعليمية .
 
 

محافظة المنوفية

محافظ المنوفية

تعليم المنوفية

الفصل الدراسى الثانى



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