سفير موسكو فى واشنطن: روسيا لا تعادى الولايات المتحدة

قال السفير الروسى فى واشنطن أناتولى أنطونوف، إن روسيا لا تعادى الولايات المتحدة، لكن الوضع يبدو وكأن حربا قد شنت ضد روسيا.
وقال الدبلوماسي الروسي -خلال مراسم وضعه إكليلا من الزهور على ضريح سفير الإمبراطورية الروسية لدى الولايات المتحدة ألكسندر بوديسكو وفقا لقناة "روسيا اليوم" الفضائية "لم نكن أبدا أعداء للولايات المتحدة. كل ما نريده هو إرساء علاقات طبيعية، ونظاما عالميا قائما على مبادئ الأمن المشترك والمساواة بحيث لا تكون هناك دول من الدرجة الأولى وأخرى من الدرجة الثانية".
وأضاف أنطونوف أن الدبلوماسيين الروس فى واشنطن يعملون في ظروف صعبة.
من ناحية أخرى، أعلن مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلى نيبينزيا، رفض بلاده شروط كييف لتسوية الأزمة، مؤكدا أن شروط مبادرة السلام الأوكرانية غير مقبولة.
وقال نيبينزيا، في تصريح لوكالة أنباء "سبوتنيك" إن كل هذه المبادرات الأوكرانية سواء كانت في صيغة للسلام أو قمة للسلام هي قذائف فارغة تهدف إلى التأثير الدعائي فقط، مؤكدا أن الشروط في هذه المبادرات غير مقبولة.
وكان رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل، أعلن أمس الخميس استعداد الاتحاد الأوروبي لدعم مبادرة أوكرانيا للسلام.
وقال ميشيل:"إن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكى أطلع عبر تقنية الاتصال المرئي القادة الأوروبيين المجتمعين في بروكسل على آخر التطورات في أوكرانيا".
وأضاف أن الرئيس زيلينسكى شرح أيضا خطته للسلام بالتفصيل، مؤكدا أن الاتحاد الأوروبي على استعداد لدعم مبادرة أوكرانيا.
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