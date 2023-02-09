اليوم السابع
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مندوب روسيا بالأمم المتحدة يؤكد عدم جدوى إرسال الدبابات الغربية إلى أوكرانيا

الخميس، 09 فبراير 2023 08:00 ص
مندوب روسيا بالأمم المتحدة يؤكد عدم جدوى إرسال الدبابات الغربية إلى أوكرانيا مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلى نيبينزيا
وكالات

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أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، أن إرسال الدبابات الغربية إلى أوكرانيا أمر لا طائل منه.

وأوضح نيبينزيا خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي، أن توريد عدة مئات من الآليات الأجنبية والمعدات سيساعد كييف، بحسبما أوردته وكالة "نوفوستي".

ولفت مندوب روسيا الدائم إلى أن تدفّق الأسلحة من الدول الغربية لن يتوقف حتى "إفلاس القوات المسلحة الأوكرانية بالكامل في ساحة المعركة".

وكشف نيبينزيا أنّه منذ بداية العملية العسكرية الروسية الخاصة، تمكّن الجيش الروسي من تدمير أكثر من 7.5 ألف آلية من المعدات التي زود بها الجنود الأوكرانيون. "100، 200، 300 دبابة جديدة لن تصنع أي فارق كما يدّعون."

وأشار إلى أنّه على الرغم من حقيقة أن الدول الغربية لا تعترف بأنها طرف في الصراع في أوكرانيا، فإنهم يزودون كييف بالأسلحة ومعلومات الاستخبارات ويرسلون المرتزقة والجنود لمساعدتهم في تشغيل المعدات المستلمة.


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