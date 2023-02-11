رئيس جامعة الإسكندرية يتفقد انتظام الدراسة في أول أيام الفصل الثاني

الإسكندرية أسماء على بدر

أجرى الدكتور عبد العزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية اليوم السبت، جولة تفقدية بمناسبة بدء الدراسة بالفصل الدراسي الثانى.

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تضمنت الجولة، كليات العلوم والزراعة والهندسة والدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية والتمريض، واطمئن على استعدادات الجامعة لاستقبال الطلاب بمختلف كلياتها تزامناً مع بداية الفصل الدراسي الثاني، وتجهيز القاعات والمدرجات والمعامل وإعلان الجداول الدراسية للطلاب في أول أيام الدراسة.

وأكد علي إعلان كافة نتائج إمتحانات الفصل الدراسي الأول بجميع كليات الجامعة، والانتهاء من أعمال الصيانة التي جرت خلال فترة أجازة منتصف العام الدراسي، ومراجعة قواعد السلامة والحماية المدنية، كما وجّه الدكتور قنصوة السادة عمداء الكليات بمراعاة تأخير الطلاب في المواعيد المحددة للمحاضرات نظرا لظروف الأجواء الشتوية والأمطار التي تشهدها محافظة الإسكندرية اليوم.