رئيس جامعة الأزهر: مهنة الطب من أسمى المهن

كتب لؤى على

أشاد الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، بجهود كلية طب البنات جامعة الأزهر بالقاهرة؛ كونها أول كلية طب تحصل على شهادة الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لمجلس الوزراء عام 2014م؛ جاء ذلك خلال كلمته فى افتتاح المؤتمر الرابع لوحدة الروماتيزم والمناعة التابعة لقسم أمراض الباطنة بكلية طب بنات الأزهر بالقاهرة، والذى يقام بالتعاون مع جمعية أمراض الروماتيزم والمناعة، بحضور الدكتورة هناء العبيسي، عميدة كلية طب البنات، والدكتور هشام فرهود، عميد الكلية السابق، والدكتورة إيمان الشال، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة سبيلة جمعة، رئيس قسم أمراض الباطنة رئيس المؤتمر، والدكتور إيهاب عبده، مدير عام مستشفى الزهراء الجامعي. وثمن رئيس الجامعة حرص الكلية على التميز بين كليات الطب بجامعة الأزهر والجامعات المصرية؛ حيث كانت أول كلية طب تحصل على شهادة تجديد الاعتماد مما يجعلها فى مقدمة كليات الطب، وتصبح كلية معتمدة عالميًّا، إضافة إلى خدماتها الطبية التى تقدمها للمرضى فى مستشفى الزهراء الجامعي.

ونقل للحضور تحيات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وأمانيه للمؤتمر بالتوفيق، وأن يخرج بتوصيات علمية عملية مفيدة تسهم في علاج وتخفيف آلام المرضى، مشددًا على أهمية الرفق بالمرضى، والشعور بمعاناتهم، والحرص على مساعدتهم؛ حتى يتماثلوا للشفاء.

وأشار إلى أن مهنة الطب من أسمى المهن؛ كونها تتعامل مع صحة الإنسان، وهو ما يستوجب من أساتذة الطب البحث عن الجديد، وعدم التكرار والتقليد، فالمقلد ذليل، وهذه مهمة المؤتمرات العلمية أن ينتج عنها كل ما هو جديد وحديث في مجالات الطب المختلفة.

وعبر الدكتور محمد فكري خضر، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات، عن سعادته بالمشاركة في افتتاح المؤتمر الذي يُعْنَى بوضع علاج لأمراض الجهاز الحركي والروماتيزم التي تعد من أكثر الأمراض انتشارًا، ومن بين كل خمسة مرضى مريض يشكوا منها، فهي تعد من أكثر أسباب الإعاقة المزمنة، والانقطاع عن العمل، وثاني أسباب الإعاقة الحادة، ومنها: أمراض التهاب المفاصل والأنسجة، والخلل في جهاز المناعة، والتهاب الأوعية الدموية، وإصابة النسيج الضام والعمود الفقري، والاصابات الميكروبية، والخلل في التمثيل الغذائي أو الغدد الصماء أو بعض الأورام، ودعا نائب رئيس الجامعة بالتوفيق والنجاح للمؤتمر والمشاركين فيه من مختلف كليات الطب بجامعة الأزهر والجامعات المصرية.

المؤتمر يقام بالتعاون مع جمعية أمراض الروماتيزم والمناعة برئاسة الدكتور جعفر رجب، ورئاسة شرفية للدكتور أحمد فؤاد الغباري، والدكتورة ولاء الباز، وشارك به عديد من أساتذة الطب بجامعة الأزهر والجامعات المصرية.