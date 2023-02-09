رئيس جامعة الأزهر يهنئ خريجى إعلام الأزهر المنضمين حديثًا لنقابة الصحفيين

كتب لؤى على

هنأ الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، ونوابه، وجميع منتسبى الجامعة؛ خريجى كلية الإعلام بنين وخريجات قسم الصحافة والنشر بنات، الذين انضموا حديثًا لنقابة الصحفيين.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن أبناء إعلام الأزهر -بنين وبنات- يمثلون جامعتهم فى عديد من الفعاليات والمسابقات المتخصصة فى مجال الإعلام المكتوب والمتلفز، وحاز عديدٌ منهم على المراكز الأولى محليًّا وإقليميًّا فى تخصصات: المراسل التليفزيونى، والتصوير الصحفى، والمقال.. وغيرها.

ويوصى رئيس الجامعة أبناءه المنضمين لنقابة الصحفيين بأن يكونوا على مستوى المسئولية التى تحملوها، وأن يستمروا فى أداء واجبهم المهنى بكل حيادية، مراعين مصلحة الوطن، وأن يضعوا نصب أعينهم قضايا التنمية بشتى صورها، داعيًا لهم بالتوفيق والسداد.

وفى سياق متصلٍ أعرب الدكتور أحمد زارع، رئيس قسم الإعلام بكلية الدراسات العليا المتحدث الرسمى لجامعة الأزهر، عن سعادته بأبنائه وبناته الملتحقين الجدد بنقابة الصحفيين، مؤكدًا أنهم يعكسون رسالة الأزهر ووسطيته فى المؤسسات الصحفية والإعلامية؛ فهم يحاربون بأقلامهم الفكر الإرهابى، وينشرون ثقافة التسامح، ويحملون على عاتقهم رسالة التنمية والبناء؛ من أجل نهوض الوطن واستقراره.