تحرير 300 محضر لمخالفات بالمخابز والأسواق فى بنى سويف

بنى سويف- هانى فتحى

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، على أهمية تكثيف الرقابة على الأسواق والمحلات والمنشآت التجارية ضمن إجراءات ضبط الأسواق والحفاظ على حقوق وصحة وسلامة المواطنين لمنع التلاعب بأسعار السلع الأساسية وعدم السماح للسلع منتهية الصلاحية وكافة صور الغش التجاري بالأسواق والأنشطة التجارية .

جاء ذلك خلال استعراضه للتقرير الأسبوعي لجهود مديرية التموين والتجارة الداخلية في مجال الرقابة التموينية خلال الفترة من 4 حتى 10 من فبراير الجاري، بالتعاون مع الجهات المعنية من مباحث التموين والطب البيطري ومفتشي الأغذية بمديرية الصحة والدمغة والموازين، وذلك في إطار خطة المحافظة لتحقيق الانضباط في الأسواق، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

تضمن التقرير الذي عرضه المهندس وصفي عبدالله وكيل وزارة التموين، الإشارة إلى الاستمرار فى تنفيذ خطة المحافظة والمديرية للتوسع فى إقامة معارض اللحوم والسلع الغذائية ، وذلك لتوفير السلع الغذائية والاستهلاكية واللحوم، والذي أقيم بالتعاون بين الغرفة التجارية والتموين والوحدة الاقتصادية وذلك ضمن استعدادات المحافظة لاستقبال الشهر الفضيل، وللتصدي لغلاء الأسعار وتوفير كافة السلع الغذائية الأساسية واللحوم والخضراوات بأسعار مخفضة حيث يهدف المعرض إحكام السيطرة على منافذ بيع السلع والأسواق والرقابة على الأسعار، وذلك فى إطار التوجيهات الرئاسية ومجلس الوزراء بالتوسع في إقامة المعارض لتوفير السلع الغذائية واللحوم والسلع التموينية بأسعار مخفضة بهدف رفع العبء عن كاهل المواطنين.

فيما أسفرت الحملات المنفذة خلال تلك الفترة، عن تحرير 200 مخالفة تموينية بالمخابز البلدية، وذلك بواقع 32 محضراً لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، 68 محضرا لإنتاج خبز ناقص الوزن، 20 محضر لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل وقائمة البيانات، 38 محضراً لتدني مستوى نظافة أدوات العجين، 15 محضراً لعدم صرف بون للمواطنين، و8 محاضر لعدم الاحتفاظ بسجل الزيارات والتفتيش، و8 محاضر لعدم وجود ميزان، بجانب 9 محاضر للتصرف في 252 جوال دقيق بلدي مدعم زنة 50 كجم، ومحضرين لتجميع كميات من الدقيق المدعم وذلك بغرض إعادة بيعه في السوق السوداء والتربح، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما تم المرور على البدالين التموينيين للتأكد من صرف المقررات التموينية بالأسعار والكمية المقررة، حيث تم صرف المقررات التموينية عن شهر فبراير للبدالين بنسبة 50٪ من الكميات المربوطة على التجار من قبل الشركة المصرية لتجارة الجملة، في حين تم تحرير محضرين ضد تجار تموينيين لعدم حصولهم على شهادات صحية ، ومحضرين لعدم الإعلان عن الأسعار ، و3 محاضر للغلق والتوقف عن ممارسة النشاط خلال ساعات العمل الرسمية ، فيما يتم استقبال المواطنين بمكاتب التموين ممن تنطبق عليهم الشروط والقواعد الخاصة بإضافة المواليد للفئات المحددة (مستحقى معاشي تكافل وكرامة والضمان الاجتماعي،حاملى كارنيه الخدمات المتكاملة، أبناء الشهداء وزوجة الشهيد وأبناء الأسر البديلة(.

في حين أسفرت الحملات اليومية التي تقوم بها المديرية وأجهزتها الرقابية وإدارتها الفرعية لمراقبة الأسواق عن تحرير تحرير4 محاضر ضد المسئول عن مصنع لتعبئة وتغليف المواد الغذائية لحيازته وتعبئة سلع مجهولة المصدر وبدون توافر الفواتير والمستندات الدالة على مصدرها، حيث تم ضبط 7 أطنان ردة ناعمة مجهولة المصدر، و5 أطنان ملح طعام ناعم في عبوات بدون بيانات ومجهولة المصدر، و50كرتونة منظفات بكل كرتونة 6 عبوات بإجمالي 300عبوة مجهولة المصدر، و100جوال مكرونة زنة الجوال 10 كجم مجهول المصدر، وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين والعرض على النيابة العامة للتصرف.

كما تم تحرير محضر لأحد مصانع الألبان لتلاعبه في تواريخ الإنتاج والصلاحية، بالإضافة إلى 8 محاضر لجزارين لقيامهم بعرض وبيع لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية المعتمدة وتم التحفظ على 100كجم لحوم غير مدموغة بالأختام الرسمية للمجازر الرسمية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير 5جنح لمسئولي منشآت تجارية وغذائية وذلك لقيامهم بممارسة النشاط والعمل دون ترخيص بذلك من الجهات المختصة، 40 محضرًا للعاملين في مجال الجزارة والمواد الغذائية لعدم حمل شهادة صحية، للتحقق من خلوهم من الأمراض المعدية، 41جنحة للمسئولين عن منشآت تجارية لعدم قيامهم بالإعلان عن الأسعار.

وفي مجال مواجهة الغش التجاري، تم تنظيم حملات بالاشتراك مع مباحث التموين والطب البيطري للمرور على الأسواق وثلاجات حفظ اللحوم وتجار المواد الغذائية بدائرة المحافظة ، لمراقبة الأسواق والتأكد من التزام التجار بالقرار والقوانين التموينية ، حيث تم سحب 4 عينات لسلع غذائية وغير غذائية من الأسواق وإرسالها للمعامل المختصة لإصدار التقرير اللازم عن مطابقتها للمواصفات القياسية.

فيما تم الانتهاء من إجراء المعاينة المبدئية للمتقدمين للمرحلة الرابعة من مشروع جمعيتي ضمن مبادرة حياة كريمة ، ممن تمت الموافقة على طلباتهم، ، وجار المتابعة مع المتقدمين لإنهاء الأعمال الخاصة بتشغيل المشروع وإجراء المعاينات النهائية، في حين يجري تشغيل عدد 30 منفذ بعد استكمال الإجراءات والشروط المطلوبة.