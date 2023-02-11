محافظ بنى سويف: انتظام الدراسة فى 147 مدرسة بمختلف المراحل

بنى سويف- هانى فتحى

اطمأن الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف ، على انتظام الدراسة في أول أيام الفصل الدراسي الثاني للعام 2022/2023، والذي انطلق اليوم السبت في 147 مدرسة "98 ابتدائي ، 54 إعدادي، 4 ثانوي والتي تعمل بنظام الفترتين" صباحي ومسائي"، فيما تنتظم الدراسة " غداً الأحد" بكامل طاقتها في أكثر من 1200 مدرسة ، والتي تستقبل نحو 768 ألف طالباً وطالبة في مختلف المراحل التعليمية من رياض الأطفال حتى الثانوي العام والفني على مستوى المحافظة.

جاء ذلك خلال متابعته، مع مسؤولى التربية والتعليم، لسير العملية التعليمية في أول يوم دراسة بالفصل الثاني من العام الدراسي الحالي، وشدد المحافظ على ضرورة متابعة انضباط جميع المدارس والتزام القائمين بالعملية التعليمية، موجها رؤساء الوحدات المحلية بتكثيف حملات النظافة ورفع أية مخلفات ورفع كافة صور الإشغالات من محيط المدارس للحفاظ على الشكل الحضارى بمحيطها، وتوفير أجواء لائقة داخل وخارج المدارس.

من جهته، أشار محمد عبد التواب وكيل الوزارة، إلى تفقده اليوم لسير العملية التعليمية بعدد من المدارس ، لمتابعة تنفيذ خطة المتابعة الميدانية على المدارس ، من خلال فرق المتابعة والموجهين بالإدارات التعليمية للاطمئنان على سير العملية التعليمية وإعداد التقارير بالملاحظات ونتائج الزيارة للعمل على تلافيها وتقديم الحلول المناسبة لها إلى جانب خطة المتابعة الميدانية التي تنفذها المديرية من خلال المرور على المدارس بمشاركة أعضاء المتابعة وموجهي المواد والتوجيه المالي والإداري لمتابعة المدارس من كافة النواحي الفنية والإدارية وتقديم الدعم الفني وتذليل العقبات التي تواجه الدراسة.

ووجه وكيل الوزارة بضرورة حضور مديري المدارس قبل بداية اليوم الدراسي والمرور على مباني المدرسة للتأكد من سلامتها ونظافتها قبل بدء الطابور ووضع خطة محكمة للإشراف اليومي تتوزع فيها المهام والتكليفات على العاملين بالمدرسة وتنظيم عملية دخول وخروج الطلاب وأثناء تواجدهم في فناء المدرسة أثناء الفسحة حفاظا على سلامة أبنائنا وبناتنا، بالإضافة إلى إحكام السيطرة على أمن بوابة المدرسة وغلق الأبواب وعدم السماح بتواجد غير القائمين على العملية التعليمية مع تحديد موعد لاستقبال أولياء الأمور،مشددا على الاهتمام بطابور الصباح والإلتزام بتحية العلم والسلام الجمهورى.

كما تم التوجيه بالاستمرار في تنفيذ الأنشطة التربوية في مختلف المجالات والتي تهدف إلى اكتشاف الموهوبين إلى جانب التوعية بالإجراءات التي يجب اتباعها في حالة حدوث زلازل أو كوارث من خلال الإذاعة المدرسية وتدريب الطلاب والعاملين بالمنشآت التعليمية على خطة الإخلاء وعقد ندوات توعية للطلاب في هذا الإطار إلى جانب التوعية بمخاطر الألعاب الإلكترونية وحروب الجيل الخامس ،بجانب تنفيذ التعليمات والكتب الدورية والقرارات الوزارية المنظمة للعملية التعليمية بمتابعة الغياب اليومي وانضباط سير الدراسة بمختلف المراحل والتأكيد على تفعيل التسجيل الإلكتروني للغياب أسبوعيا، وحظر العقاب البدني والنفسي للطلاب وتطبيق لائحة الانضباط المدرسي.