اليوم السابع
Ads
السبت، 11 فبراير 2023 05:55 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

بدء إزالة عقار العروبة المائل يدويا فى الجيزة.. صور

السبت، 11 فبراير 2023 04:52 م
بدء إزالة عقار العروبة المائل يدويا فى الجيزة.. صور برج العروبة المائل بالجيزة
كتبت - مرام محمد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
بدأت محافظة الجيزة إزالة برج العروبة المائل في شارع عباس رياض بالطالبية، يدويا، وذلك فور قيام لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بإجراء المعاينات اللازمة للعقار وتحديد الموقف الفنى الملائم بما يضمن تحقيق عوامل الأمان؛ حرصا على سلامة المارة والسلامة الإنشائية للعقارات المجاورة.
 
وأكدت المحافظة أنه تم إخلاء جميع سكان البرج والمكون من 14 طابقا، وكذا اتخاذ الإجراءات الاحترازية لحماية العقارات المجاورة للبرج؛ حفاظا على سلامة المواطنين.
 
وكانت الأجهزة الأمنية قد تلقت بلاغًا يفيد بتعرض برج سكني مكون من 14 طابقًا للميل، في منطقة العروبة بحي الطالبية التابع لمحافظة الجيزة، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن وتبين ميل البرج السكني، وتم إخلاء الأهالي من العقار المائل تحسبًا لحدوث انهيار.
 
وعلى الفور انتقل رجال الشرطة إلى محل البلاغ، وجرى إخلاء البرج من السكان المقيمين وإخلاء 8 عقارات أخرى مجاورة له تحسباً لحدوث انهيار، وأفادت تحريات الأمن بأن مالك هذا البرج أقدم على بناء 4 طوابق إضافية دون ترخيص، مما تسبب في ميل البرج.
 
وكشفت المعاينة الأولية أن منذ أيام قليلة حضر صاحب العقار وحاول إصلاح البرج بواسطة دق خوازيق حديدية، ولكن المحاولات باءت بالفشل.
 
يأتى ذلك انطلاقا من حرص محافظة الجيزة علي سلامة مواطنيها وفى إطار تكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة لرؤساء الأحياء والمراكز والمدن بمواصلة مجهودات تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة لعدد من العقارات الآيلة للسقوط والتي تمثل خطراً على السلامة العامة للمواطنين.
 
IMG_5788
برج العروبة المائل بالجيزة
0385e368-650b-4300-a589-46179fed10b0
كردون أمنى بمحيط البرج 
8759cfb2-2602-4cfc-b080-5af81fbdf374
غلق الشارع المحيط ببرج العروبة المائل

 

IMG_5864
برج العروبة المائل

 

 
 

 

3eca570d-ca6c-4c40-a74a-26b4ef81d4b9
 
 

برج العروبة المائل

برج العروبة

ازالة برج العروبة المائل

الطالبية

الهرم

الجيزة

عقار ايل للسقوط



الموضوعات المتعلقة

الجيزة تزيل عقارا مائلا في إمبابة حفاظا على سلامة المواطنين.. فيديو

السبت، 06 نوفمبر 2021 08:57 م

عقار مائل بالهرم يهدد العمارات المجاورة.. ومعاينة المبنى بعد إخلاء السكان "فيديو"

الثلاثاء، 28 سبتمبر 2021 02:01 م

يهدد بكارثة.. إخلاء عقار مائل مكون من "14 دور" فى الهرم "فيديو"

الجمعة، 24 سبتمبر 2021 06:00 م

"الطمع ضيع ما جمع".. محافظة الجيزة تخلى عقارا مائلا بالهرم ارتفاعه 14 طابقا.. المالك رفع 6 أدوار مخالفة فتصدعت العقارات المجاورة.. والجيران يؤكدون: نصحناه بتأسيس المبنى فرفض وباع الشقق بسرعة.. فيديو وصور

الجمعة، 24 سبتمبر 2021 01:02 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة