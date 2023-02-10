اليوم السابع
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محافظ الجيزة يتفقد مواقع إنشاء مطالع ومنازل محور عمرو بن العاص

الجمعة، 10 فبراير 2023 04:26 م
محافظ الجيزة يتفقد مواقع إنشاء مطالع ومنازل محور عمرو بن العاص تفقد محافظ الجيزة
كتبت - مرام محمد

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حرص اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، اليوم الجمعة، على المتابعة الميدانية لعدد من المشروعات الجاري تنفيذها بنطاق أحياء العمرانية والطالبية والهرم.

 

وتفقد المحافظ مواقع إنشاء مطالع ومنازل محور عمرو بن العاص وربطه على الطريق الدائري بنطاق حي الطالبية.

 

وتابع محافظ الجيزة، أعمال توسعات الطريق الدائري بطريق المريوطية، وكلف رئيس حي الطالبية برفع كفاءة القطاعات المستحدثة أسفل توسعات الطريق الدائرى بطريق المريوطية من أرصفة مشاة وباكيات حديدية للممشي السياحي وساحات الانتظار ومحيط النقاط التجارية للظهور بالشكل اللائق. 

 

وتفقد المحافظ أعمال رفع كفاءة وتحسين مستوى النظافه أسفل الطريق الدائري بكفر غطاطي نطاق حي الهرم، موجها باستمرار تنظيم الحملات علي مدار اليوم من خلال هيئة النظافة والحي لرفع كافه المخلفات والرتش وتمهيد الطريق وتحسين المظهر الحضاري له.

 

وشدد على تنظيم أكمنه بتلك المواقع دورياً لضبط عربات الكارو ومخالفات إلقاء الرتش بمسار الطريق مع إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وفقا للقانون. 

 

وتابع المحافظ أعمال تجميل وانشاء مسطحات خضراء بمنطقه تقاطع طريق المنصورية مع كفر غطاطي أسفل الطريق الدائري، موجها رئيس حي الهرم بضرورة ان تتم على أكمل وجه مع الحفاظ على الحالة العامة للمنطقة. 

 

وتفقد المحافظ، طريق اللبيني بدءا من مطلع الطريق الدائري الجنوبي مروراً بشوارع الهرم وفيصل وحتى الدائري الشمالي، موجها رئيس حي الهرم ورئيس هيئة النظافة بتكثيف الحملات الدورية لتحسين مستوي النظافه بالطريق والتجريد مع التنسيق مع إدارة المرور لمنع الوقوف الخاطئ للمركبات بالشكل العامودي على الطريق علي ان يكون الانتظار بالصف الموازي للطريق فقط لعدم إعاقه الحركة المرورية.

 

رافق المحافظ خلال الجولة اللواء شاكر يونس السكرتير العام، ومحمد نور السكرتير العام المساعد، وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة، وأشرف تامر رئيس حي الطالبية، وطه عبد الصادق رئيس حي الهرم، وشفيق جلال رئيس هيئة النظافة، واللواء أحمد عبد الفتاح رئيس حي الدقي، واللواء ياسر سامي رئيس حي العجوزة.

تفقد محافظ الجيزة
تفقد محافظ الجيزة

 

جانب من تفقد محافظ الجيزة
جانب من تفقد محافظ الجيزة

 


محور عمرو بن العاص

الطريق الدائري

محافظ الجيزة

الجيزة

العمرانية

الطالبية

الهرم



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