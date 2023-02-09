اليوم السابع
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محافظة الجيزة تواصل أعمال إزالة عقار العروبة المائل والبدء بـ4 أدوار مخالفة

الخميس، 09 فبراير 2023 03:56 م
محافظة الجيزة تواصل أعمال إزالة عقار العروبة المائل والبدء بـ4 أدوار مخالفة برج العروبة المائل
كتبت – مرام محمد

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تواصل الأجهزة التنفيذية بمحافظة الجيزة، أعمال إزالة برج العروبة المائل، والكائن في شارع عباس رياض بحي الطالبية، وذلك فور قيام لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بإجراء المعاينات اللازمة للعقار وتحديد الموقف الفنى الملائم بما يضمن تحقيق عوامل الأمان؛ حرصا على سلامة المارة والسلامة الإنشائية للعقارات المجاورة.

 

وأوضح مصدر مسئول بالمحافظة، في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه تم إخلاء جميع سكان البرج والمكون من 11 طابقا حفاظا على سلامة المواطنين، مشيرا إلى أن الأجهزة التنفيذية تواصل أعمالها الآن لإزالة 4 أدوار مخالفة من البرج، على أن يتم إزالة العقار بالكامل خلال الأيام القليلة القادمة.

 

وأكد أن بعد تلقى أجهزة المحافظة شكاوى وبلاغات عديدة من القاطنين بالمنطقة تفيد بوجود ميل بالعقار، انتقلت على الفور الأجهزة التنفيذية بالمحافظة وقوات الأمن إلى المنطقة، وتبين وجود ميل بالبرج السكني، وتم إخلاء الأهالي من العقار المائل تحسباً لحدوث انهيار.

 

وأشار إلى أن البرج صادر له رخصة بعدد محدد من الأدوار ولكن صاحبه قام ببناء أدوار إضافية مخالفا القانون، حيث أفادت المعاينة الأولية للعقار من قبل اللجنة الهندسية منذ ما يقرب الشهر بأن البرج المائل مكون من 11 طابقًا، ويحتاج لأعمال ترميم وتدعيم، مشيرا أن وأثناء محاولات صاحب العقار لتنفيذ قرار اللجنة وترميم البرج باءت محاولاته بالفشل وتسببت الأعمال في ميل العقار.

 

يأتى ذلك انطلاقا من حرص محافظة الجيزة على سلامة مواطنيها وفى إطار تكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة لرؤساء الأحياء والمراكز والمدن بمواصلة مجهودات تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة لعدد من العقارات الآيلة للسقوط والتي تمثل خطراً على السلامة العامة للمواطنين.


محافظة الجيزة

الجيزة

عقار العروبة المائل

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العقار المائل

عقار العروبة



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