انطلاق الفصل الدراسى الثانى داخل 124 مدرسة ببنى سويف اليوم

بنى سويف هانى فتحى

تنطلق اليوم السبت الدراسة بالفصل الدراسي الثاني من العام الحالي 2022/2023، في 124 مدرسة تعمل صباحي ومسائي "ابتدائي وإعدادي وثانوي".

وقال محمد عبدالتواب وكيل وزارة التربية و التعليم بمحافظة بنى سويف ، أن الدراسة تنطلق اليوم داخل 124 مدرسة تعمل صباحى ومسائي فيما تنتظم الدراسة "الأحد" في في كافة المدارس والتي يزيد إجمالي عددها عن 1200 مدرسة، وتستقبل767 ألف و650 طالبا وطالبة على مستوى المحافظة في مختلف المراحل التعليمية من رياض الأطفال حتى الثانوي العام والفني.

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم محمد عبد التواب، أن المديرية أتمت استعداداتها لاستقبال الفصل الدراسي الثاني عقب انتهاء عطلة نصف العام، مشيرا إلى عقده سلسلة اجتماعات بحضور الدكتور هاني رجائي وكيل المديرية ومديري الإدارات المركزية والإدارات التعليمية لمراجعة خطة استعدادات بدء الدراسة في الفصل الثاني،لافتا إلى تفعيل غرفة العمليات بالمديرية متصلة بغرف عمليات الإدارات التعليمية ، وتوجيه فرق ولجان من إدارة المتابعة بالمديرية والإدارات وتوزيع قيادات ومديري عموم الإدارات المركزية بالمديرية لمتابعة سير العملية التعليمية خاصة في الأيام الأولى من الدراسة بالفصل الثاني بمختلف إدارات التعليم.

متابعا: تم التأكيد على الاهتمام بطابور الصباح والإلتزام بتحية العلم والسلام الجمهوري بجميع المدارس، وتكثيف التوعية بالإجراءات التي يجب اتباعها في حالة حدوث زلازل أو كوارث من خلال الإذاعة المدرسية وتدريب الطلاب والعاملين بالمنشآت التعليمية على خطة الإخلاء وعقد ندوات توعية للطلاب في هذا الإطار إلى جانب التوعية بمخاطر الألعاب الإلكترونية وحروب الجيل الخامس حفاظاً على سلامة أبنائنا الطلاب، وتفعيل الرحلات المدرسية لجميع المراحل لزيارة المشروعات القومية والأماكن السياحية والأثرية وذلك لتنمية الوعي لدى الطلاب بما تنجزه الدولة المصرية وغرس قيم الولاء والانتماء للوطن.