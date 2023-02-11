اليوم السابع
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انتظام الدراسة بـ17 كلية بجامعة سوهاج مع انطلاق الفصل الدراسى الثانى

السبت، 11 فبراير 2023 01:36 م
انتظام الدراسة بـ17 كلية بجامعة سوهاج مع انطلاق الفصل الدراسى الثانى جامعة سوهاج - أرشيفية
سوهاج - محمود مقبول

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استقبلت اليوم جامعة سوهاج، داخل 17 كلية في أول أيام الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعي 2022-2023، ما يقرب من 70 ألف طالب وطالبة بمقريها القديم والجديد، وذلك بعد انقضاء إجازة منتصف العام الدراسي، وبدء الفصل الدراسى الثانى، والذي يستمر لمدة 16 أسبوعًا، وذلك طبقاً للخطة الزمنية، التي تم اعتمادها من المجلس الاعلي للجامعات.

وفي هذا السياق، هنأ الدكتور رئيس الجامعة الدكتور ايمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي بمناسبة بدء الفصل الدراسي الثاني، كما وجه التهنئة ايضاً لكافة منسوبي الجامعة من أعضاء هيئة تدريس وعاملين وطلاب، مؤكداً علي  الالتزام بجودة البيئة التعليمية، وتنفيذ كافة توجيهات وقرارات المجلس الأعلى للجامعات، ضماناً لحُسن سير وانتظام العملية التعليمية.

وأوضح رئيس الجامعة أنه تم الانتهاء من كافة الاستعدادات لاستقبال الطلاب والانتهاء من أعمال الصيانة التى جرت خلال فترة الإجازة، ومراجعة قواعد السلامة والحماية المدنية، وتجهيز المدن الجامعية، بهدف تحسين جودة الخدمات التعليمية المُقدمة للطلاب، إلي جانب وضع الجداول الدراسية، وإعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسى الأول ببعض الكليات وظهور نتائج الكليات الأخرى تباعًا.

كما وجه رئيس الجامعة بانتظام أعمال المحاضرات من اليوم الأول للدراسة، والذي تستعيد فيه الجامعة أداءها الحضوري الكامل، مؤكداً علي تواجد كافة القيادات الجامعية وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة منذ الساعات الاولي من صباح اليوم، بهدف تقديم كل سُبل الدعم والرعاية للطلاب لتحصيل المواد التعليمية، الي جانب إعداد برامج فاعلة للأنشطة الطلابية فى مختلف المجالات،ما يساهم في توفير البيئة التعليمية المناسبة للطلاب.

 


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