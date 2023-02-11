السجن 15 سنة لمتهم بسرقة شخص بالإكراه فى سوهاج

سوهاج - عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج ، اليوم السبت، بمعاقبة المتهم "م.ع.ا" بالسجن 15 سنة، لاتهامه بسرقة المجنى عليه "ع.ا" بالإكراه وتحت تهديد السلاح بدائرة مركز أخميم.

تعود أحداث القضية إلى عام 2022 بدائرة مركز أخميم عندما تلقى رئيس المباحث بلاغا من المجني عليه مفاده قيام المتهم بسرقته بالإكراه وتحت تهديد السلاح فى الطريق العام والاستيلاء على متعلقاته، وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بالواقعة وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم.

كانت قضت محكمة جنايات سوهاج ، اليوم السبت، بمعاقبة المتهم "ص.ح"، بالسجن 15سنة، كما عاقبت المتهم "ا.ف"، بالسجن 3 سنوات، ووضعهما تحت مراقبة الشرطة لمدة 3 سنوات، لاتهامهما بسرقة مهمات السكة الحديد بدائرة مركز أخميم.