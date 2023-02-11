اليوم السابع
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الكنيسة تقيم صلوات تجنيز الراهب القمص ميخائيل الأنبا بولا بالقدس

السبت، 11 فبراير 2023 04:48 م
الكنيسة تقيم صلوات تجنيز الراهب القمص ميخائيل الأنبا بولا بالقدس صلوات تجنيز الراهب القمص ميخائيل الأنبا بولا بالقدس
كتب: محمد الأحمدى

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أقامت الكنيسة بعد ظهر اليوم فى دير الشهيد مارجرجس للراهبات بالقدس، صلوات تجنيز الراهب القمص ميخائيل الأنبا بولا كاهن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بالأراضى المقدسة بيافا، الذى توفى أمس عن عمر بلغ 83 سنة وحياة رهبانية امتدت لأكثر من 58 سنة.

 

وصلى صلوات التجنيز من أحبار الكنيسة أصحاب النيافة الأنبا أنطونيوس مطران الكرسي الأورشليمي والشرق الأدنى، والأنبا بسادة مطران إخميم وساقلتة، والأنبا متاؤس أسقف ورئيس دير السيدة العذراء بجبل إخميم.

وشارك فى الصلوات أيضًا الآباء الكهنة والرهبان وبعض من أبناء إيبارشية الكرسي الأورشليمى، وحضر الجنازة عدد من ممثلى بعض الطوائف المسيحية بمدينة القدس.

 

الحضور فى الجنازة
الحضور فى الجنازة

 

جانب من الصلوات
جانب من الصلوات

 

صلوات تجنيز
صلوات تجنيز

 


الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

الانبا بولا

القدس



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